Emputecer el beso

En general, las culturas sureñas, y en especial la española, tienen fama de ser besuconas, de ser de beso fácil. Por quedarnos en el suelo patrio, habrá que concederme que besamos con alegría desde la primera presentación. Nos basta con ese primer encuentro para plantarle un par de besos en la mejilla a quien hasta ese mismo instante era un absoluto desconocido, sin distinción de sexo ni condición, afortunadamente. Y así vamos echando la vida, dando besos, unos como simple presentación, otros como forma de confraternización, muchos con pasión desbordada y algunos, muchos menos, con amor y desde el alma a quien amamos.

Y es que el beso, y mira que yo soy muy de darlos, no es un simple depositar nuestros labios en una mejilla o en una boca y no digamos ya en una piel. El beso es una manera de mostrar nuestro afecto, pasión, o amor por quien se lo damos y va mucho más allá de un simple apretón de manos, un abrazo y hasta un te quiero, porque el beso es una forma de intentar impregnar a quien lo recibe de nuestro sentimiento interior, de nuestro sentirle parte de nosotros y, más importante, en nosotros, sea conocido, amigo, o amante.

Así que unos más y otros menos, y yo me reconozco de los más, vamos repartiendo besos de salutación, de amistad más allá de la mera amistad, de pasión y de amor como forma de mostrar nuestra cercanía o nuestra alma, según corresponda, y lo hacemos con la tranquilidad que da el sentir que estamos depositando en ese beso nuestro mejor yo, ese que sin palabras quiere decir algo tan complejo como cuenta conmigo, bienvenido a mi vida, porque ese beso que acabo de depositar en tu mejilla como saludo, o en tu boca como pasión desbordada, o como amor incondicional es la mejor muestra de cuánto me importas y, sobre todo, de cuánto quiero ser para ti y contigo: sea amigo, o amante. Y ojo que no es lo mismo ser para alguien que ser con alguien, porque lo primero te sitúa como mera comparsa, acompañamiento, si queremos ponernos finos y eufemísticos, mientras que lo segundo, el contigo, te implica con otro y en otro y, por lo tanto, te hace incorporarlo a tu día como si fuera una parte consustancial de ti, sea como amigo, o como amante.

Un beso en la boca, al menos para mí, está reservado exclusivamente para aquellos labios que, después de besarlos, son capaces de dejarte en tu sueño el estar «besando un beso» cuando estás en soledad, como escribió Pedro Salinas

Pero por muchos besos que demos, lo reconozcamos o no, algunos siempre tenemos la sensación de no haber dado aún el BESO, así, con mayúsculas. Ese beso que te deja vacío por dentro, pero satisfecho porque ahora sí que sabes que ahí no solo va lo mejor de ti, sino que vas todo tú. Y entonces resuena la voz de Víctor Manuel cantando eso de "A dónde irán los besos/ que guardamos, que no damos". Porque no siempre sabemos si realmente hemos dado ese BESO, o si aún está por dar y hasta puede que muera en nuestros labios cuando estos se resequen, agrieten y se limiten a articular unas buenas noches, Parca, ya estabas tardando en venir.

Todos estos besos comparten la reciprocidad, o al menos el beneplácito explícito de a quien se lo damos, y de ahí la grandeza de la que hablaba antes y de ahí también el enfado que me produce que alguien emputezca ese gesto, máxime cuando es un personaje público, y lo hace a traición, sencillamente como un acto más de manifestación de quien se siente que las cosas se hacen por cojones y para cojones los suyos, como mostró tras el gol de la selección española de fútbol femenino. Claro, terreno más que propicio para exaltar la hombría genital a lo José Luis Torrente.

Luis Rubiales es un público exponente de una España casposa, de genitales al aire, de porte chulesco y barriobajero, del aquí mando yo y mis huevos, siempre los huevos, que para eso soy una especie de fósil viviente del macho ibérico, del que solo piensa que las cosas se pueden hacer de dos maneras: mal, o como él las hace. Y él, este personaje que gana una millonada y nos representa en las más altas instancias mundiales del deporte, este futbolista mediocre, de formación más mediocre, pero elevado a la élite de los dirigentes; este se permite el lujo de besar cómo, cuándo y a quien le salga de los cojones ante los medios de comunicación de medio mundo y para quienes no lo hayamos entendido nos deja un recado: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Es un pico de dos amigos celebrando algo... no estamos para gilipolleces. Ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías, pero no les hagamos caso".

Luego se le han ido bajando los humos, que no la chulería, y ha pedido ¿disculpas? y, eso sí, convocado a sus huestes federativas, atiborradas de testosterona como él, para atrincherarse, que una vez que baja el calentón macarra hay que defender el sueldo, y qué sueldo.

No voy a entrar en si el beso de Rubiales es constitutivo de delito por mucho que, como en las historias de piratas, me pida el cuerpo pasarlo por la quilla, pero sí que es constitutivo de haber emputecido lo que para mí, y probablemente para muchos de los que me estén leyendo, es el acto de máxima expresión de afecto, amor, o pasión siempre que haya razones para suponer que quien lo recibe comparte nuestra misma sensación. Si no es así, o no se da el beso, o se deja caer en la mejilla, porque un beso en la boca, al menos para mí, está reservado exclusivamente para aquellos labios que, después de besarlos, son capaces de dejarte en tu sueño el estar "besando un beso" cuando estás en soledad, como escribió Pedro Salinas.

Pero, claro, que entienda esto un personajillo de cloaca como Rubiales es como pedirle a un caballo percherón que lea a Cervantes, lo que no le da autoridad, ni disculpa, ante el hecho de haber escupido sobre todos y cada uno y todas y cada una de las personas para quienes en un beso dejamos parte del alma. Eso no tiene perdón, por muy presidente federativo que se sea, ni por muchos cojones que se tengan.