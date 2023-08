La Ley del Deporte favorece la trampa

Mientras muchos dirigentes provinciales, e incluso los locales, o de club hacen el trabajo duro, los nacionales sacan pecho y se llevan todo lo que los demás generan.

En el mundo del deporte, tal y como están las normas por las que se rigen las federaciones deportivas españoles, son demasiados los que aspiran a vivir de él como si fuesen "dioses del Olimpo".

Que los deportistas que llegan a ser estrellas en sus respectivas disciplinas puedan vivir de lo logran alcanzar en las canchas, campos de juego, o en los medios en que desarrollan su actividad me parece justo, siempre que sea proporcional a lo que generan (no en todos los deportes se puede dar tal circunstancia). Pero que los dirigentes deportivos puedan convertirse en "mafiosos" dispuestos a defender su prurito como Sánchez lleva tiempo defendiendo el suyo, solo es producto de tener vigente una la legislación que no solo lo permite sino que lo propicia y favorece. Si la Ley Electoral no fuese la que es y, por ejemplo, la Ley del Deporte no diera tanta manga ancha a los que saben cómo aprovecharse de ella, "otro gallo cantaría".

Después de lo que todo el mundo ha visto no podría permanecer ni un minuto más siendo el máximo representante del futbol español y disfrutando del escandaloso sueldo que él mismo se ha puesto

Si la Ley Electoral del Estado español no fuese la que es, el Código Penal castigase más duramente a quienes desde dentro de las instituciones se permiten incluso el lujo de hacer proselitismo en perjuicio de la unidad de España, o, por ejemplo, la Ley del Deporte no abriera tantas vías para que los dirigentes deportivos puedan malversar, haciendo de su capa un sayo una vez han llegado a la poltrona, ni el señor Sánchez podría estar negociando con los que siguen encubriendo a los asesinos de ETA, o con los que quieren romper España, ni el señor Rubiales, después de lo que todo el mundo ha visto, podría permanecer ni un minuto más siendo el máximo representante del futbol español y disfrutando del escandaloso sueldo que él mismo se ha puesto y de las faraónicas instalaciones donde tiene su sede la Real Federación Española de Futbol…

Servidor, que por su bagaje en el mundillo de las federaciones deportivas, y por las veces que se acercó al Consejo Superior de Deportes para interesarse por temas diversos, en incluso para denunciar actuaciones de quien fuera uno de sus presidentes en la Real Federación Española de Tenis, sabe algo del asunto, no puede por menos que decir que: mientras las leyes no sean más rigurosas con los "chanchulleros", poca tela se podrá cortar porque, por desgracia, el entramado de los órganos federativos en este país está tejido por quienes son sus principales beneficiarios. Y así no hay forma de mejorar.

Lo del señor Rubiales, que a todo el que sepa un poco de que va este pájaro no le puede haber sorprendido, no es un caso aparte, solamente es el que más suena, dado lo que es el futbol en este país. Casos como el del golfo y pillo Rubieles los ha habido siempre y, salvo que se cambien las normas, los seguirá habiendo, porque la mayoría de los que viven a la sombra del sol que más calienta, el dinero, siempre van a estar más dispuestos a tapar que a denunciar.

Así es nuestra condición.