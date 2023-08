Grandes ciclistas a recordar

Tras la desaparición del mítico Bahamontes, del que todo se ha dicho en vida y tras su fallecimiento, lo merecía, es de observar que poco o no lo suficiente se ha escrito sobre otro personaje, gran profesional del ciclismo y buena persona que nos dejó hace veinticinco años. Fue otro ciclista de leyenda, ganador de numerosas pruebas y un buen escalador que incluso tuvo pódium como tal en el tour de Francia. Ganó una Vuelta a España, que pudieron ser tres de no haber recibido ayuda sus luego ganadores de la misma, hoy no hubiera ocurrido.

Gran rival de Federico, incluso al margen del ciclismo, que la prensa aireó e incluso provocó. Decía Jesús Loroño, puesto que de él hablamos, que Bahamontes nunca le ganó actuando juntos en carrera, ya que el tour que ganó el toledano, a él le impidió participar ya que no gozaba del afecto del entonces seleccionador nacional que les dirigía. Fue nuestro ídolo de juventud y no solo en el País Vasco, gozando ambos de granes simpatías... Vaya mi recuerdo para ambos que en su día nos hicieron amar el ciclismo creando la gran afición que aún perdura. Ángel Santamaría Castro