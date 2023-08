Sostiene José María García que "La indiferencia es el encefalograma plano del periodismo". Se puede aplicar perfectamente al periodista y al lector. Tratar con indiferencia las informaciones que se publican es un error, porque de esa forma se escapan noticias que no deberían dejarnos indiferentes por su importancia social, económica, familiar, del tipo que sea. Tampoco hay que quedarse en los titulares. Aunque confieso la importancia que tienen los titulares informativos que, a la vez, cumplen varias funciones. Lo lógico es que despierten el interés del lector por la noticia y por otro inciten a la lectura de la información. Lo contrario supone que el esfuerzo periodístico haya sido en vano.

Entre los titulares que jalonaban la portada de nuestro periódico ayer, me quedé con uno que me preocupó seriamente: "Una de cada cuatro familias de la provincia no puede permitirse unas vacaciones". ¡Una de cada cuatro! Me parece una barbaridad, sobre todo cuando compruebo el dinero que se derrocha aquí y allá, en políticas absurdas, mientras, por lo menos en Zamora que es la que me duele, una de cada cuatro familias no puede veranear, ni invernar, ni otoñear, ni primaverear si se me permiten las distintas expresiones.

El titular obligaba a la lectura inmediata. Sobre todo porque siguen siendo muchos los ciudadanos que no creen en las dificultades por las que pasan tantos hogares, en la existencia de hambre real, en los aprietos en que se desenvuelven tantas familias como tratan de subsistir malamente. Si no fuera por Cáritas y el Banco de Alimentos, cada vez más desprovisto, el conflicto social por el hambre estaría servido.

Vemos las terrazas llenas, los restaurantes a rebosar, los hoteles sin posibilidad de reserva porque están a tope y nos creemos que esto es jauja, que la vida es bella. Pues no. Es un espejismo. Dígaselo usted a las familias que viven al día, sin posibilidad de ahorro y estirando el euro al máximo. La clase funcionaria, condición a la que cada vez aspiran más ciudadanos, (pero no todos podemos ser funcionarios), son los que salvan el panorama y algunas empresas donde el asunto funciona y sus empleados pueden permitirse la terraza, el restaurante, el hotel y la semana de vacaciones o más.

Las cosas no están para lanzar cohetes al aire. Las dificultades económicas por las que atraviesan cientos de hogares en la capital y la provincia no es un invento, ni propaganda, ni alarmismo, es una realidad como el castillo de Zamora, al que el Ayuntamiento (aprovecho) debería sacarle mayor rendimiento, mayor partido. Al igual que el Ayuntamiento y el resto de administraciones deberían ser más generosos, dotando convenientemente a los servicios sociales para acabar con las cifras del bochorno.