Olga, Jenni, Colls… y otras chicas del montón

Olga Carmona por ser la protagonista del gol de la victoria, Jenni Hermoso por fallar el penalti que mantuvo la tensión del juego, Cata Colls por parar goles del equipo contrario, junto con Misa, Enith, Ona, Irene Paredes, Irene Guerrero, Ivana, Oihane, Laia, Rocío, Teresa, Aitana, Alexia, María, Claudia, Mariona, Esther, Eva, Alba, Salma y Athenea, se han proclamado campeonas del mundo de fútbol. ¡Enhorabuena!

Y con el título de campeonas a cuestas ¡por fin! están recibiendo algunos honores y distinciones que parecían destinadas hasta ahora a las grandes estrellas del fútbol masculino, donde se juegan grandes intereses económicos y otros tantos intereses políticos, y se levantan pasiones enfervorizadas entre el pueblo español, preferentemente también el masculino.

Las mujeres han tenido que conquistar el campeonato mundial para empezar a ser respetadas en ese mundo del deporte del fútbol, preferentemente masculino, que las había excluido desde siempre: el día que decidieron dar una patada al balón cuando eran pequeñas y les decían que el fútbol era cosa de niños; en la escuela cuando eran las últimas en ser elegidas para el equipo que el profe o la profe de educación física se empeñaba en que fuera mixto; cuando se reían de ellas porque se les escapaba el balón de entre las piernas o si lo paraban con un golpe de pecho (como si a los chicos no se les escapara o no les dolieran los golpes en los "huevos"); cuando de adolescentes las llamaron marimachos por empeñarse en jugar a deportes de chicos; cuando tuvieron que jugar como "machoman" reales dando patadas al rival en lugar del balón para no ser ridiculizadas entre los “futbolistos" del barrio. Y más tarde y ya cuando habían superado miles de trabas para llegar a la primera división pero femenina, cuando seguían ocupando las páginas más anodinas de los medios de comunicación deportivos, siempre volcados con las grandes figuras del fútbol masculino, sus goles legendarios y sus fichajes millonarios.

Hay partidos de ultraderecha machista que se oponen a las políticas de igualdad y que quieren que las mujeres vuelvan a encerrarse en el reinado de la reina de su casa, porque el fútbol y la política son deportes de hombres. Afortunadamente no todos como ese jefecillo del fútbol que se tocó los huevos en el palco, sin sentido, y besó en los morros a una futbolista, sin permiso

Aunque ser campeonas del mundo del balompié no es un gran paso para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, porque ya había mujeres campeonas que habían ido paso a paso conquistando el pequeño derecho a jugar al deporte que les gusta, las mujeres de la selección española han feminizado la forma de ganar. Han humanizado la celebración de la victoria, con algunos símbolos y detalles, que se han unido a la alegría desbordante, mezcla de risas, llantos, abrazos y canciones habituales en estas celebraciones.

Lo primero que destaca es la relevancia que se da a todo el equipo en lugar de hacerlo a los liderazgos de las grandes figuras individuales, como sucede en el fútbol masculino. Para darle un título a este escrito, he tenido que buscar de manera individual en la prensa deportiva el nombre de quién metió el gol de la victoria, el de quien falló el penalti y el de la portera, porque en general se hablaba de todas las deportistas y de todo el equipo sin destacar ni grandes figuras ni ídolos caídos. Todas chicas del montón: de ese montón que formaron juntas las 23 jugadoras en una al acabar el partido, reconociendo que el triunfo (o la derrota si la hubiera habido) es de todas las que luchan juntas por conseguir un objetivo. Y el entrenador también, sí, que no son excluyentes: un hombre llamado Jorge.

Otro aspecto que me ha llamado la atención aunque no sorprendido es que todas las jugadoras que eran entrevistadas para valorar el éxito reconocían y daban las gracias a sus familias, sus profesores, sus amigos y amigas, sus entrenadores, sus compañeras, sus equipos anteriores y todas las personas que las habían ayudado. Contrasta esta cultura de la ayuda, tan femenina, con la cultura del mérito individual y el éxito merecido de los deportistas masculinos ¡pobres! a los que parece que nunca les han ayudado porque todo es fruto de su valía y esfuerzo personal. Como si nunca les hubieran preparado ni el bocadillo de la merienda después del partido ¡Pobres!, insisto.

Además, algunos gestos han humanizado la victoria, como el homenaje a Merchi de la camiseta de Olga cuando metió el gol: "Esta victoria va para ti". Para la madre de una amiga que había fallecido. Para las madres, esas mujeres que nos han ayudado desde siempre. Para los padres que como el de Olga celebrarán el gol, pero no en compañía de su hija solidaria con la pena de una amiga.

¡Campeonas! Dicen en todas las rotativas y redes sociales celebrando el triunfo de la selección española de fútbol femenino, que se celebra en toda España aunque las jugadoras sean de equipos rivales o distintas nacionalidades o naciones. Todo un ejemplo para los políticos que en estos días andan discutiendo y excluyéndose en los pactos de gobierno, sin oír el grito unánime del pueblo español tras ganar el campeonato de fútbol femenino de España ¡Mujeres tenían que ser! Protagonistas de la unidad y de la igualdad, en fútbol de momento. Tal vez también en política.

Decía una feminista que estuvo en IU hace años, Cristina Almeida, que la igualdad no consistía en que las mujeres hicieran las mismas tonterías que los hombres, refiriéndose por ejemplo a hacer la mili. De ahí que jugar al fútbol, que no es una tontería pero tampoco una actividad socialmente tan relevante como el trabajo o los servicios esenciales, no nos va a cambiar radicalmente la vida hacia la igualdad. Pero todo ayuda, cuando en este momento hay partidos de ultraderecha machista que se oponen a las políticas de igualdad y que quieren que las mujeres vuelvan a encerrarse en el reinado de la reina de su casa, porque el fútbol y la política son deportes de hombres. Afortunadamente no todos como ese jefecillo del fútbol que se tocó los huevos en el palco, sin sentido, y besó en los morros a una futbolista, sin permiso.

Pero esta inesperada victoria, lo cual la hace más victoriosa si cabe porque nadie daba un duro de los de antes por el triunfo del fútbol femenino español, es todo un símbolo que permite reconocer a las campeonas de su igualdad y de la nuestra. De toda la sociedad.

¡Campeonas! Las que criaron a sus hijos; las que dedicaron su trabajo a la familia; las que nos cuidaron en la niñez y en la ancianidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida.

¡Campeonas! Las que no fueron a la escuela porque tenían que trabajar en el campo y en casa; las que no pudieron ir a estudiar para que lo hicieran sus hermanos varones; las que aprendieron a leer tarde, algunas cuando lo hicieron sus hijos.

¡Campeonas! Las que trabajaron fuera y dentro de casa; las que se empeñaron en estudiar y llegar a la universidad; las que trabajaban sin derecho a pensión; las que se pusieron pantalones y un mono para ir a la mina; las que trabajaron el campo de su padre y de su marido sin cotizar.

¡Campeonas! Las que tenían que escribir con pseudónimos de hombres; las sufragistas que consiguieron el voto tras ser ridiculizadas y perseguidas; las que empezaron a salir solas para divertirse.

¡Campeonas! Las que quemaron como brujas en la Edad Media porque eran listas y rebeldes; las que quemaron en la Edad Contemporánea un 8 de marzo en una fábrica porque reivindicaban sus derechos como trabajadoras; las que siguen "quemando" cuando niegan la violencia de género que las mata.

¡Campeonas! Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras compañeras.

¡Campeonas! Esas mujeres fuertes que invocan la memoria de mujeres antiguas.

A todas ellas les digo en palabras de Gioconda Belli: "Constrúyete. Cuídate. Atesora tu poder. Defiéndelo: Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras".

Ya sabes de quien hablamos: de las campeonas de hoy… y otras chicas del montón.

(*) Portavoz de IU en la Diputación