Ni PAC ni amo

El 15 de agosto viene marcado en rojo en el almanaque, es la Asunción de la Virgen y hay fiestas en casi todos los pueblos. Toros enamorados de la luna y tradiciones barbáricas aparte, mi enhorabuena a Aranda de Duero. Allí sí que han sabido fabricar el negocio del siglo.

El Sonorama Ribera’23 ha generado este año más de 18 millones de euros en toda la comarca burgalesa, y ha contado con la presencia de gente llegada de todo el mundo. Lo que no sucede con el carpetovetónico torito guapo, que sólo promueve un endogámico turismo interno, en el que los de Benavente van de visita a Cuellar, y los de Ciudad Rodrigo a Tordesillas.

En el debate sobre abolicionismo, yo voy con Schopenhauer y su filosofía del pesimismo: "Quien es cruel con los animales no puede ser buena persona".

El Sonorama aparece en todos los telediarios nacionales, y no sólo porque Eva Amaral haya enseñado las lolas reivindicando un feminismo que no acabo de entender. Las mujeres no vivimos de nuestra mujeril biología, sino de nuestra fuerza de trabajo.

Hasta Aranda, y no para asistir al concierto de Viva Suecia se han marchado mis corderos, al mismito precio que el año pasado, por unos miserables 70 euros. Cada vez se me hace más difícil arrebatar una cría a su madre, para regalarla por un precio ridículo, que me humilla a mí como profesional del campo, y a mis ovejas como madres reproductoras.

Sólo espero y deseo que los asistentes al festival, aparte de la buena música indie, hayan sabido apreciar la excelencia de un lechazo con IGP Lechazo de CyL, y el sacrificio enorme que supone para pastores y ovejas sacar adelante una carne de una calidad inigualable.

Setenta miserables euros por un lechazo… Desconozco a qué precio se venden en la carnicería o en un asador, pero 70 rácanos euros por un lechazo, el mismo precio que el año pasado, con lo que ha subido el nivel de vida, es un flagrante robo a mano armada.

¿No hay manifestación convocada al respecto? ¿Ni cortes de la A-6 en plena desbandada veraniega? ¿Tampoco otra marcha de megatractores adornados con muchas banderitas de España? ¿Nada? Normal, en una España en la que todos vivimos subvencionados nadie se molesta en protestar.

Desde una subvención de 400€ a los jóvenes para que vayan al Sonorama Ribera, y apuntalen la Cultura patria, a una ayudita a los sindicatos para que asesoren a sus asesorados. Pasando por paguitas extras a los labradores para que dejen de llorar por la sequía y la plaga de malas hierbas que ellos mismos han provocado.

Las subvenciones sólo sirven para generar molicie e indolencia en quienes las perciben. Las subvenciones traen consigo una pérdida de ingenio y una falta de creatividad. Porque quien tiene la cebada y el forraje asegurado en el pesebre, no se aventura a buscar mejores pastos fuera de la cómoda seguridad del aprisco.

La PAC, la madre de todas las subvenciones, favorece la apatía y el abandono de los profesionales mas válidos, en lugar de fomentar la búsqueda de mejoras en el sector. Pero es que quienes diseñan esta PAC son unos pijos relamidos, que creen que el azadón es un palo de golf prehistórico que debería estar en el museo de antropología.

Por eso mismo, esta PAC está pensada para gente que tiene el dinero por castigo. Y como dinero atrae a dinero, estos riquiños se afanan en comprar más tierras y más cabezas de ganado para seguir cobrando más subvenciones. Esto es posible gracias a una PAC dañina que subvenciona a quien más puede comprar, y no a quien más y mejores alimentos produce.

Con fondos europeos, Yolanda Díaz quiere subvencionar con 21.000€ a cada joven que emprenda. A esto habría que sumar el proyecto de Renta Básica Universal. Ese cebo que se ha inventado el liberalismo financiero, para así asegurarse de por vida a consumidores que compren las bagatelas y fruslerías innecesarias que el capitalismo global vende. Y esa izquierdita infectada por el virus woke creado en un laboratorio de ideas capitalista, ha mordido el anzuelo.

Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de vida del obrero. Del obrero manual, y del que desarrolla un trabajo intelectual. Asegurarle un trabajo digno, un oficio del que se sienta orgulloso. Dotarle de una capacitación y una retribución que haga que se sienta satisfecho de la tarea que realiza. No tentarlo con subvenciones que castran la iniciativa, y el amor propio.

Menos subvenciones a la agricultura, y más reconversión agraria. Menos ayudas por la guerra de Ucrania, y más aprovechar la coyuntura bélica para volver a convertirnos en el granero de Europa. Ese granero que un día fuimos para el Imperio Romano. Ya somos una potencia mundial en aceite de oliva, por qué no convertirnos también en una potencia en aceite de girasol.

Menos regadío que agota los acuíferos, y más cultivos de secano. Menos precios de miseria impuestos por la especulación de mercaderes con una codicia ilimitada, y más nacionalización del sector primario.

Más nacionalización, sí, y menos leyes trans.

Menos aguacates y más autarquía. Una agricultura sensata, austera y de autoabastecimiento. Una agricultura conservacionista, consciente, y que sirva para alimentar de forma saludable a los españoles del futuro con productos variados y de temporada. No una agricultura encaminada a la exportación.

Un final muy a lo torito bravo. El 23J en Villalpando, cierta democracia aficionada al Fary, retiró las papeletas de PACMA de la cabina electoral. Y como los votantes del partido animalista contra el maltrato animal no se atreven a denunciar el delito, porque en los pueblos nos conocemos todos, y hay que ser muy heavy para tomar partido y pronunciarse en público, lo hago yo que no reconozco ni PAC ni amo.

A mí sólo me callan mis ovejas con sus tristes balidos por el cordero perdido.

(*) Ganadera y escritora