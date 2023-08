En España no hay democracia

En este país se anula la representación legítima de cinco millones de españoles y españolas y se permite que el miedo influya en la elección de las papeletas Y ello con dos mecanismos muy sencillos. Uno. Que no todos los votos valen lo mismo. Dos. Que el mailing (papeletas recibidas en casa) favorece a los partidos ricos.

Expongamos en primer lugar la razón principal de antidemocratismo que se da en España. No todos los votos valen igual. De hecho, un elector de la España Vaciada puede elegir a más representantes de los que le corresponderían si hubiera una democracia justa. Demostración: En España, en la últimas elecciones había, redondeando, 35 millones de personas con derecho al voto. Y los diputados nacionales a elegir son 350. Es decir, en una democracia matemática, cada 100.000 electores elegirían a un diputado. Y eso no es así (en Zamora, donde vivo, sólo tenemos 140.000 personas con derecho a voto y elegimos tres diputados cuando como vemos, únicamente deberíamos elegir uno o como mucho dos).

En la España Vaciada, o menos poblada, o con mayor peso del mundo rural, se eligen nada menos que 50 diputados que por población no le corresponderían. Lo cual es sumamente grave porque supone que son 50 diputados que se le quitan a cinco millones de personas (recordemos que cada diputado representa a 100.000 votantes). Que encima viven en ciudades o provincias más pobladas, más obreras, más dinámicas.

Es decir, esta no proporcionalidad entre habitantes y representantes es injusta y además es deliberadamente injusta, pues se trabaja con la idea (acertada) de que el mundo rural suele votar en plan conservador. Véanse las últimas elecciones: Vox sólo saca 15.000 votos más que Sumar, y sin embargo obtiene dos diputados más (que equivaldrían a 200.000 votos más, cosa que no obtuvo). Bastaría con hacer un reparto directamente proporcional por provincias, según su número de electores, y únicamente a la que no le tocara ningún diputado, darle uno quitándoselo a la provincia que tuviera más.

Y vamos con la otra anomalía antidemocrática. Se trata de las papeletas que envían los partidos a las casas. Esta operación es carísima. Pero resulta que el Estado (tú) le paga dicho derroche a los partidos que saquen diputados en esa provincia. Ello hace que en la práctica se esté potenciando la grandeza de los grandes. El birrepartidismo. Pero siendo eso injusto, no es eso lo más antidemocrático. Lo antidemocrático del asunto es que como sólo tienen poder para jugársela a hacer un mailing a toda la población, el PP y el PSOE, entonces únicamente llegan esas dos papeletas a todos los votantes.

Y en el mundo rural saben que si van a la cabina a coger otra papeletea se va descubrir que no votan a PP o a PSOE, lo que en los pueblos pequeños eso puede ser fuente de conflictos e inconvenientes para ellos (que sepan que no votas lo mandado). Por tanto votan, o al uno o al otro, por miedo.

Y esto no es ninguna suposición, es que la misma ley, al considerar el voto como "voto con derecho a ser secreto", lo que está reconociendo la ley es que existe el miedo y que tal miedo es un derecho a respetar. Prohíbase pues el mailing. Igualdad de voto y fuera mailing, y seremos una democracia.