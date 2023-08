Pongámonos en lo peor

Soy española. No tengo el monopolio. Pero, a diferencia de unos pocos, me siento muy orgullosa de ser, de sentirme, de presumir de española por donde quiera que voy. Que gran país el nuestro. Como en esa canción de Ricardo Lafuente Aguado que, a modo de himno, hemos adoptado tantos españoles, "Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de tierra, soy la octava maravilla, que puso Dios sobre la tierra". Esa octava maravilla no es otra que esta España que algunos intentan fragmentar, que algunos intentan trocear.

Lo digo por lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja daba luz verde a su nueva presidenta, Francina Armengol, tras haber logrado los apoyos de ERC, Junts, Bildu y PNV. Lo mejor del amplio espectro político patrio. No sé a usted, pero a mí, por lo que contaba más arriba, me preocupa, y mucho, que sean las minorías separatistas, entre todas ellas apenas suman el 6,5% de los votos, quienes tengan en sus manos la estabilidad de España a la que quieren hacer añicos, a la que quieren desconfigurar, a la que intentan romper en cachitos. La Moncloa no vale la fragmentación de España.

Porque lo siguiente, será la investidura de Sánchez, que no tendrá que cambiar de colchón y podrá disponer de palacetes para su recreo y de avión privado, el famoso "Falcon", para sus desplazamientos. Cuesta mucho renunciar a los privilegios. Hay que saber hacerlo. Así se mide la grandeza de un político. España no necesita a ningún Trump que organizó la que se organizó en el Congreso yanqui, cuando perdió las elecciones, soltando a la jauría humana que se enseñoreo del lugar por la razón de la fuerza que quedó plasmada con su salvaje actuación.

Sé que muchos socialistas de bien han puesto el grito en el cielo. He tenido oportunidad de hablar con antiguos cargos y no se muestran contentos. Quizá porque forman parte de aquella élite socialista que luchó, precisamente, contra los que Sánchez quiere blanquear constantemente: terroristas y separatistas. Para más INRI, Francina Armengol llega precedida de una mala fama que la entoña. A sus hitos le remito. Fiel defensora de la inmersión lingüística, errores garrafales cometidos en pandemia, ausencia de escrúpulos para no investigar hechos delictivos, con menores de por medio, no la dejan muy bien parada. La investidura de Sánchez está cantada, ¿a costa de qué?

Estas y otras cuestiones preocupantes nos proporcionan los primeros indicios fiables sobre el inmediato futuro político de España. Reservas y secretismo que inducen a sospechar que las condiciones impuestas por las formaciones cortejadas por el PSOE van a tener un altísimo precio que los españoles, de entrada, no recibimos bien.