Da gloria la Zamora estival, no tanto la capital como la provincia. Zamora vibra en clave festiva de una forma diferente y participativa. Se mire por donde se mire el mapa, en cualquier punto hay una fiesta.

Me da pena que esta situación solo suceda en verano. Cuando el calor es más sofocante, cuando el agua potable escasea. Un problema éste que se debe principalmente a la falta de previsión de los munícipes que tienen la cabeza en otros menesteres, que no están a lo que, en realidad, nos importa a los ciudadanos.

Me encanta Zamora. Me encanta mi tierra y, sobre todo, me encantan mis paisanos, a los que yo llamo "mi gente" con sentido de la propiedad, con todo el cariño del mundo. Son aquellos con los que me identifico, sus problemas son los míos y puede que sus alegrías también.

Lo que, en definitiva, quiero decir es que nuestros pueblos deberían activar el modo "fiesta" durante todo el año. Constituir una llamada constante para el turismo de interior que busca y quiere otra cosa diferente, precisamente lo que solo puede dar una tierra y unas gentes como las de Zamora.

Debería ser todo el año verano si ello conlleva el lleno masivo, las actividades culturales y las deportivas, las tradiciones, la alegría de vivir, la participación, ese saber compartir que tenemos las gentes de Zamora, amables y serviciales siempre con los de fuera.

Zamora en fiestas es una gozada que no hay que perderse. No hay barra libre, pero si está abierta para todos los que quieran disfrutar