Huérfanos dos veces

Para Mario Netu.

Desde hace años, cada mañana de mis días laborables, a las siete y cuarto, Mario me pone el desayuno en una céntrica cafetería madrileña. Siempre me recibe con unos buenos días y su sonrisa perenne y me sirve ese desayuno que tanto me reconforta, siempre el mismo, con la única variación de la temperatura del café con leche, que, según la climatología, Mario va ajustando y con acierto supremo. Un verdadero profesional mi ya querido amigo Mario.

Pero Mario, además de camarero, es un hombre con formación universitaria y rumano, uno de los miles de rumanos que están en España, uno de los más de seis millones de personas que un día abandonaron su país para recalar en el nuestro en busca de un mejor porvenir para ellos y sus hijos. Y justo en ese momento en que Mario, como el resto de migrantes, se despidieron en sus países de sus seres queridos, siempre por lo general sus padres, para labrarse un futuro, empieza la primera orfandad. Porque desde ese día, a pesar de los avances tecnológicos, la distancia se convierte en una espada de Damocles continuamente pendiendo del pensamiento y que cuando decide dar un tajo es imposible sustraerse a la tristeza, a la pena de la existencia sin la cercanía de los padres, esos referentes en la vida de cada uno de nosotros.

3080 kilómetros, que se dicen pronto y son tan lejanos, hay entre Madrid y la sureña ciudad rumana de Alexandria. Son muchos kilómetros, demasiados, porque la comunicación entre los que quedaron allí y los que salieron, como les ocurre a los millones de migrantes en todo el mundo, por frecuente que sea, va cayendo poco a poco en las mismas preguntas con las mismas respuestas, sobre todo en la sincera pregunta de "¿cómo estás?" y la respuesta, falsa siempre, en el monosílabo "bien"; falaz respuesta que solo pretende tranquilizar a quienes la reciben, evitarles las dificultades y problemas que no podrán resolver ante una distancia que se adueña del tiempo. Y es que ninguna relación personal se sostiene en la distancia prolongada, porque falta la posibilidad del contacto físico, del roce de la piel, de la mirada y de los gestos y hasta de los silencios que tanto ayudan en los momentos difíciles. Pero para qué se va a entrar en detalles. Se está bien. Pero ese bien no puede ocultar el sentirse huérfano en vida.

Duele ser huérfano y más si es doblemente, pero son las reglas de esta partida que tenemos que jugar con las cartas que nos han tocado. Pero esas cartas, nuestras cartas, siempre tienen un as con el que debemos apostar sin temblor y a conciencia cada día que ponemos nuestra vida al tablero: ser tan padres como sentimos a aquellos cuando éramos hijos

Y un día como cualquier otro, la Parca decide hacer acto de presencia en Alexandria, en la casa de George Netu, como lo hace en cualquier ciudad o pueblo del mundo donde haya un migrante fuera de ellos y en la casa de cualquiera de nosotros. Pero en la de Mario ni siquiera se llega a tiempo para darle el que será el último beso al padre y al abuelo. Y aquí, en ese día y hora mi buen amigo Mario, como otros tantos, tan demasiados, siente la orfandad absoluta y definitiva. Esta orfandad nos iguala a todos, porque la muerte tiene la cualidad de igualar a todos los humanos sin distinguir su condición, como tanto y tan bien contaron las medievales Danzas de la Muerte. Aquí está la orfandad para todos y la segunda para todos los migrantes. Ya no habrá más llamadas, ni más mensajes que mandar, ni más falsos estoy bien. Solo habrá el frío silencio de la eternidad.

Los que hemos perdido a nuestros padres, aunque solo hayamos vivido una orfandad, sabemos del sentimiento de vacío que se produce cuando se han pasado los primeros días que, aunque parecen ser los peores, son solo el preámbulo de lo que vendrá después, del verdadero duelo que nos acabará acompañando el resto de nuestra vida. Porque en cualquier momento de cualquier día se nos hará presente la ausencia de nuestros padres, alguna anécdota vivida con ellos, alguno de sus gestos que reconocemos en los nuestros, a veces hasta aquellos que detestábamos y que ahora se hacen uno con nosotros, su palmada de ánimo, su consejo y hasta aquellas discusiones en las que nos enzarzábamos mostrando nuestra distinta visión del mundo y que ahora se hacen irrelevantes.

Pero la orfandad no solo trae el recuerdo, trae también una sensación de vértigo. Ya no hay nadie por encima de nosotros en quien buscar consejo o refrendo ante una decisión, ni en cuyos brazos protegernos, a veces, hasta de nosotros mismos, ni tampoco habrá nadie que nos espere al anochecer con la fidelidad de los padres. Ya nadie nos dirá con total sinceridad lo que les parece bien o mal, quizás equivocados, pero, desde luego, con la convicción de que eso que ellos nos dicen es lo mejor para nosotros, porque son los únicos que, por encima de ellos y hasta en contra de ellos, siempre elegirán lo mejor para nosotros.

Por si fuera poco, esta orfandad definitiva, sin posible reencuentro ni de abrazo dibujado en las noches de ausencia, nos trae la sensación de navegar solos y sin poder consultar a nadie con más experiencia y, sobre todo, más amor, si nuestra carta de marear es correcta. De golpe hemos dejado de tener un puerto seguro para convertirnos en el puerto de nuestros hijos. Ahora somos nosotros los padres a quienes acudirán quienes ahora son lo que nosotros fuimos. En la trinchera de la vida desde esa orfandad somos nosotros los que estamos en la primera línea del frente para proteger a nuestros vástagos, pero también para ser, como debe ser, los próximos en recibir el balazo de la muerte y dejar huérfanos a otros.

Es esta apuesta la que hace que la muerte sólo sea definitiva cuando aparece el olvido.