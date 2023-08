Zamora no puede permitirse más traspiés si quiere recuperar el buen pulso del sector turístico

En pleno proceso de recuperación tras el paso de la pandemia y con la economía afectada aún por los efectos de la guerra en Ucrania, Zamora se ha encontrado con que una de las bazas con las que jugaba para registrar un buen verano en el plano económico, el turismo, no alcanza los buenos resultados deseados. La provincia, donde la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental en la generación de riqueza y en donde la industria es prácticamente inexistente, se agarra a un sector servicios que, este año, muestra síntomas de flaqueza. Unos signos que afectan, principalmente, a la zona de Sanabria, donde residen buena parte de las esperanzas de la campaña estival de una provincia de interior como esta.

Los números que esta misma semana ha difundido el Instituto Nacional de Estadística son muy negativos para el sector. En Castilla y León, comunidad que por otra parte lidera el número de viajeros que optan por disfrutar de sus vacaciones haciendo turismo rural, solo Palencia tiene unos datos peores que los de nuestra provincia. Zamora está en el vagón de cola del número de viajeros, con 231.000 registrados entre los meses de enero y junio. En Palencia han sido 212.000 en el mismo periodo. Por delante de Zamora está Soria, con 235.000 visitantes contabilizados.

Los datos pueden mejorar en la segunda mitad del año, pero no dejarán de mostrar una situación más que delicada para el sector en la provincia. Aunque quedan por contabilizar los meses más intensos del verano, cuando los pueblos bullen de actividad, lo cierto es que gran parte de las personas que estos días llenan las casas el resto del año abandonadas no son en realidad turistas, sino hijos emigrados de los pueblos que aprovechan parte de sus vacaciones para volver a la tierra de sus antepasados.

La planificación de la temporada, por lo demás, no ha sido la mejor. En este fin de semana, sin duda el más turístico del año, muchos zamoranos retornados y muchísimos turistas se encontrarán con que la principal vía de comunicación de la capital de provincia con Sanabria está cortada por obras. Los empresarios de Tábara lamentan graves pérdidas económicas, y con razón, como también los que tienen bares, restaurantes y hoteles en el Lago de Sanabria y en sus alrededores. La ecuación es muy sencilla. Si el camino es complicado, los viajeros no van. Los empresarios ya lo denuncian, y lo constatarán cuando hagan el balance de una temporada marcada por una obra que muchos no entienden.

A nivel local la situación no es mejor. Ya bien entrado el mes de julio el Ayuntamiento de Galende confirmaba lo que se había convertido ya en un secreto a voces. El Lago de Sanabria no tendría abierto ningún camping durante los meses de verano. Fuentes municipales explicaron entonces que la decisión se tomaba debido a la situación en la que se encuentran las instalaciones y a la falta de tiempo para ejecutar las obras de mejora necesarias. El camping El Folgoso carecía de suministro eléctrico ya que el contrato estaba a nombre del último concesionario y la luz estaba cortada por impago.

El alcalde de Galende, José Manuel Chimeno, ha asegurado que "las instalaciones carecen desde hace años de las oportunas licencias para su funcionamiento". La falta de consideración de todas las inspecciones realizadas ha llevado a que El Folgoso y Peña Gullón pierdan la Licencia Turística, por tanto, toda la clasificación para poder operar y abrir las instalaciones. Una situación de la que, parece, nadie se dio cuenta hasta que no llegó el verano. De nuevo, un ejemplo de falta de planificación turística. Afortunadamente, parece que la situación mejorará el año que viene. Ambos cámpines ya han iniciado el proceso de licitación para el próximo verano y aspiran a volver a ser la bandera turística del Ayuntamiento y los dinamizadores de la zona y la comarca, creando a la vez riqueza y empleo.

Tanto la Nacional 631 como el caso de los campings en tierras sanabresas son dos claros ejemplos de lo que Zamora no puede permitirse. La provincia y la ciudad hacen gala de una máxima: “Quien viene, repite”, y no están en situación de dar una mala imagen a unos viajeros que cada vez son más exigentes con los destinos que visitan. El recuerdo en la mente de los turistas de un viaje amable, en una provincia tranquila, con un patrimonio excelente y con una gastronomía “de buen paladar” son una inversión, ya que ese turista volverá y dará buenas reseñas de Zamora a sus familiares, amigos y en redes sociales. Por el contra, la imagen de una provincia con los accesos a su principal foco turístico cortados en pleno agosto y con las zonas de hospedaje abandonadas no invita precisamente a retornar.

Zamora debe reforzar sus atractivos, hacerlos visibles y caminar con paso sólido hacia la consolidación de la provincia y la capital como destino turístico de calidad, y no como un lugar de paso, catalogación que muchos visitantes aún dan a nuestra tierra. En este sentido, Zamora está muy cerca de conseguir uno de los objetivos más deseados en materia turística, como es el de las dos noches de pernoctación media. Que los visitantes amplíen su permanencia en el territorio es uno de los hitos que se han marcado las principales instituciones que trabajan en la provincia para la mejora del sector. Y los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística demuestran que el camino, en este apartado, sí es el adecuado. Al cierre del primer semestre, la estancia media en los establecimientos dispersos por la geografía zamorana era de 1,85 noches, que es una de las cifras más altas de la serie histórica. Alcanzar las dos noches de media es, en el medio plazo, un objetivo sensato en el que hay que centrarse en trabajar. Zamora cerró en 2019 el mejor año turístico de la serie histórica y comenzó el ejercicio 2020 superando esas cifras, progresión que truncó la pandemia. Superado definitivamente el virus, es hora de recuperar los ambiciosos objetivos marcados entonces para que el turismo vuelva a evolucionar de la misma manera que lo hacía hace poco más de tres años.