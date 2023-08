No es que Sánchez sea o no presidente

No es que Sánchez sea o no sea presidente del Gobierno de nuevo. Eso lo marcan las normas de la democracia y con ella nuestro santo capricho colectivo como votantes y ya debería ser bien sabido por todos que en política ganar solo puede ser sinónimo de gobernar. El resto brindis al sol, ladridos de los perros a la luna. De ahí que no se entiendan, aunque las respectivas parroquias lo compren, el exacerbado entusiamo, las risas y los bailes ante las sedes de los partidos políticos en noches electorales como la del pasado 23-J, cuando el rompecabezas necesario para sumar mayoría absoluta puede llegar a ser más endiablado que nunca (y el término se ajusta como anillo al dedo).

No es que por no ser su candidatura la más respaldada en las urnas, Sánchez deba renunciar a ser presidente. Frente a los sistemas presidencialistas, en los cuales los electores eligen directamente presidente, en los sistemas con prevalencia (teórica al menos) parlamentaria, los votantes elegimos representantes y luego ellos votan candidato a la presidencia de acuerdo a sus intereses y conveniencia y con igual legitimidad tomen la decisión que tomen. No son pues esas las cuestiones clave en este momento en España. La cuestión es si para sumar los respaldos imprescindibles para superar agónicamente los escaños conseguidos por el centro derecha español además de los pactos naturales con la otra gran (aunque mermada) fuerza política de izquierdas, es legítimo, es prudente, es consecuente y es decente desde un punto de vista ético entrar en el chalaneo, someterse al chantaje y obligar a la nación en su conjunto a soportar la humillación por parte de aquellos cuyo único objetivo realmente declarado y firme es acabar precisamente con la nación que da sustento a nuestra estructura constitucional, territorial y social. La nación más antigua de Europa, mal que les pese a los de las ensoñaciones históricas pro independencia. La cuestión es si pueden entrar en la bolsa de la negociación aspectos como la amnistía política a convictos y confesos condenados por perpetrar un golpe de estado contra nuestra democracia consolidada. La cuestión es si es tan siquiera asumible que en la negociación, desesperados ante el abismo de la pérdida del poder, se admita como interlocutor normal y con rango de jefatura a alguien como Puigdemont que si no fuera por esto, tan solo tendría la consideración legal y ciudadana de prófugo de la justicia. De huido de nuestro sistema judicial, de fugado de unas leyes y una justicia creados para hacernos a todos los españoles jurídicamente iguales en derechos y obligaciones. La cuestión es también si, a falta de esclarecerse aún más de trescientos asesinatos, se puede sin vergüenza ni acusación de traición al pueblo español y a la sangre de sus asesinados, incluir en la ecuación a quienes desde EH Bildu, cabeza del iceberg etarra, no colaboran con la justicia, no se han arrepentido y siguen justificando, ensalzando y glorificando a las asquerosas ratas que empuñaban las pistolas y disparaban en la nuca. El fin no siempre justifica los medios. www.elespejodetinta.com