Y para qué esas miles de preguntas

Nos encontramos en la época estival, ocupados en playas y viajes, y en nuestra pieles morenas; y eso nos permite olvidar lo que nos acongoja. Todo parece divino, porque puedo decidir a quien tengo al lado, irme donde nos apetezca, o montar la mejor fiesta, con los mejores aderezos, los que no Ɵtiene nadie, y con un mayor volumen que la del vecino.

Y para que a todos les quede claro y puedan comparar mi felicidad, además puedo publicarlo en nuestras múltiples redes sociales y hacer que llegue al otro punto del planeta.

Pero ... paradógicamente, parece que habitamos una Torre de Babel y todo se percibe como ingobernable, y a la vez todos juzgamos, que es lo más fácil, pero.... escuchar, que es lo importante, ¿para cuándo lo dejamos? Y eso que no nos faltan medios para hacer todo cuanto se nos antoje.

Navegando a la deriva en un mar de suntuosidad, a lo mejor es que nos sobra otro tanto. Pero, ¿y si volvemos al principio? ¿Y si empezamos por escucharnos a cada uno de nosotros, mirando lo que tenemos en nuestro interior? ¿Y si nos proponemos buscar nuestro proyecto, ese que nos fundamenta? ¿Y si después hacemos equipo? Pero para ello, tengo que hacer silencio, para escuchar, aunque sea el vacío, la ausencia de eco, los propósitos o despropósitos; para desde ahí, asentar el proyecto o la idea de lo que quiero hacer con mi vida; sin que me arrastre la corriente o sean otros intereses, los que me impongan su proyecto.

¿Y esa corriente que nos arrastra, nos hace olvidar qué nos dió la vida y quiénes? Esa vorágine nos sirve de escusa, para no escuchar, y para seguir haciendo lo que la moda nos impone, sin darnos cuenta de que nos aniquila y nos manipula. Y este mundo loco que solo Ɵtiene preguntas sin respuesta, por culpa del maldito egoismo proclamado a los cuatro vientos, necesita respirar y volver al principio: Si no conozco mi historia, ¿cómo voy a dejar un mundo mejor que el que me encontré? Si no miro a los ojos y escucho a quienes hacen camino conmigo, cómo pretendo tener proyecto de vida? Si no tengo a mi lado, personas que me hablen de lo que realmente merece la pena conquistar, ¿cómo vamos a conseguir concordia? Ha finalizado la JMJ en Lisboa, y solo tengo envidia de la alegría que se ha respirado en ese encuentro mundial de juventud, donde se ha hablado y cantado mucho, pero también se ha escuchado el silencio, en medio de tantas lenguas diferentes.

Esas miles de preguntas que revolotean en nuestra mentes, aunque no queremos admiƟtirlo, nos llevan hacia el principio; y si no escuchamos, tal vez la corriente nos arrastre hacia la nada.

María Dolores Saludes