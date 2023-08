Los filósofos, esos grandes hombres

"Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que decir algo". Se trata de una conocida frase de Platón. Aquel filósofo que creó la Academia, primera piedra de lo que hoy viene a ser la Universidad; un lugar donde se iba a aprender las artes, las ciencias y el pensamiento. Seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles nos dejó muchas enseñanzas y un buen número de manuscritos, aunque solo nos suene "La República" y su "alegoría de la caverna".

"Al conocimiento verdadero sólo se llega por medio de la razón y del entendimiento, y no de la sensación", mantenía el sabio griego. Algo que parece obvio, pero que los seres humanos parece que lo ponemos en duda, ya que nos creemos casi todo lo que nos llega desde cualquier medio, por dudoso que sea. También parece propio del sentido común que "el bien sea la idea suprema y el mal la ignorancia", pero los hombres abusamos los unos de los otros y nos seguimos matando, como pasaba en la época de Platón, cuando espartanos y atenienses se liaban a espadazos.

A lo largo de su vida los hombres se plantean muchas dudas y un innumerable número de preguntas, pero solo reparten su tiempo entre el trabajo y el ocio, de manera que apenas les queda tiempo para "filosofar", para buscar las respuestas de manera crítica y nada absoluta.

Reflexión y meditación son las principales características de los filósofos, algo muy diferente de lo que condiciona al hombre moderno, como son la inmediatez y la improvisación; o lo que es peor, la rutina y el consumo indiscriminado de las bazofias que nos endiña la televisión y las vaguedades y simplezas de las mal llamadas redes sociales

Menos mal que para eso existen los filósofos que hacen ese trabajo y ofrecen respuestas pasadas por la lupa de su particular análisis, con la ventaja de que en su profesión lo que prima es el escepticismo y no el dogmatismo, lo que hace que los consideremos a la hora de interpretar lo que es el hombre, lo que es la vida.

Además, para ser filósofo no hace falta haber nacido en una familia con posibles, ahí tenemos a Sócrates, padre de la filosofía, cuyo progenitor era albañil. De haber sido de otra manera, sus análisis y conclusiones podrían haber pecado de sectarismo. Como madre de la filosofía podría ser considerada Hipatia de Alejandría, cuya vida llevó al cine Amenábar en su película "Ágora" (2009), aunque saltándose a la torera aspectos importantes de su biografía, al objeto de resaltar aún más su figura.

Desde las ideas de Platón sobre el alma y el cuerpo (El cuerpo era algo perecedero y el alma inmortal y eterna) hasta los filósofos actuales interesados en profundizar en lo relacionado con la contaminación y la amenaza nuclear, han pasado muchos siglos. Pero que el alma sea premiada en el más allá, en función de su comportamiento en la vida anterior, que decía el maestro Platón, continúa siendo de aplicación ahora, y consustancial a la doctrina de muchas religiones.

La libertad, la razón y el progreso formaron parte de los principios de la filosofía moderna, de los que fueron protagonistas Descartes y Kant. Pascal nos dejó su famoso dilema "Dios existe, o no existe. ¿De qué lado nos inclinamos? La razón no puede ahí determinar nada" por tanto "al no poder entender con la razón si Dios existe, cobra sentido creer en su existencia, porque así tendremos mucho que ganar, como la felicidad eterna, y si no creemos nos arriesgamos a una condena, también eterna".

Filósofos más modernos, como Sartre y Nietzsche, negaron la existencia de Dios. De este ultimo es la obra "Así habló Zaratustra" en la que expresa de forma poética su línea de pensamiento. El existencialista Sartre y su famoso "El hombre está condenado a ser libre" ha dado mucho que hablar, y sigue dando mucho que escribir.

Menos mal que existen esos grandes hombres llamados filósofos que hacen un trabajo que no hacemos nosotros. Así que, si lo deseamos, solo tenemos que leerlos, escucharlos y elegir alguna o algunas de sus ideas, o no quedarnos con ninguna, que también es una forma de tomar posición ante la vida.