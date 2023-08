A Jorge Buendía, empresario del coso de la ciudad de Toro, apoderado, ganadero y no sé cuántas cosas más le hemos visto el plumero en más de una ocasión. Se le ha pedido reiteradamente que incluya en el cartel del festejo taurino de la Ciudad de Doña Elvira, al torero zamorano, Alberto Durán quien, a estas alturas, ya nada tiene que demostrar. Sé que Alberto tiene sus defensores y detractores por cuestión de carácter, pero nunca de pundonor y de valía.

La excusa puesta por Buendía este año era que el cartel estaba confeccionado, con su propia gente y como "estrella invitada", Cayetano que siempre atrae, más que como torero, por la saga a la que pertenece y por hechuras. Pues bien, Cayetano se ha caído del cartel. Fue cogido en Tomelloso el pasado día 6, sufriendo una fractura luxación de muñeca derecha. En las pruebas de imagen que se le han realizado se confirma la gravedad de la lesión que incluye "avulsión de todo el reborde volar del radio con los ligamentos y un fragmento de estiloides radial", según reza el informe publicado por el propio diestro.

Ya no hay excusas que valgan, señor Buendía. Es el momento de confiar en Durán, deje de hacer números e incluya su nombre en el cartel de este año, a sabiendas de que Durán no defrauda y que arrastra mucho público. Unos, los duranistas, porque sienten pasión, otros porque son seguidores y unos pocos porque van a ver qué pasa. Todos los toreros, incluso los apoderados por Buendía, necesitan una oportunidad. Lo que un taurino confeso como el ganadero y apoderado no puede ni debe hacer, es ponerle puertas a diestro alguno.

Tuve, de esto hace relativamente poco tiempo, la oportunidad de hablar con Jorge Buendía por el mismo motivo que hoy me lleva a escribir este "zamoreando", en principio me pareció un caballero, me atendió con guante blanco para, a renglón seguido, intentar torearme, pero para torero ya tenemos a Alberto. Los silencios, las "largas", las excusas son sólo eso, subterfugios, escapatorias. Cuando no hay voluntad, en lugar de dar la cara, se emplean todos los recursos posibles para intentar quedar bien, aunque se queda francamente mal. Toro y su plaza no tienen por qué ser, única y exclusivamente, una máquina registradora. Más festejos y más involucrarse.

A ver ahora qué argucia emplea Buendía para desembarazarse de los que ya han dado un paso adelante pidiendo la incorporación de Alberto Durán en el cartel de este año. Este señor se debe a Toro, ciudad histórica y monumental, que fue sede real y lugar de celebración de Cortes. Sería un detalle por su parte tenerlo en cuenta y obrar en consecuencia. Ya no hay excusas que valgan, señor Buendía.