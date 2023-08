Referido a ETA y para millones de españoles, el "día de los indeseables" es todos los días. No hace tanto mataban con armas, ahora lo hacen con sus actos y sus palabras. El Ayuntamiento de la localidad navarra de Etxarri Aranaz, gobernado por EH Bildu, volvió a convocar un año más el "Día del inútil" con un cartel donde escenifican la quema de dos agentes de la Guardia Civil en una hoguera. Ya ve usted, recordar su pasado ensangrentado, llamarles "hijos de puta" y otras consideraciones que nos salen de los adentros cuando los señalamos con el índice acusador, se consideran delitos de odio y son punibles. Insultar a la Guardia Civil, publicar un cartel como el mencionado que reivindica su expulsión, un cartel que es puro enaltecimiento del terrorismo, y dedicarles un día de forma tan vergonzosa se traduce en una travesura o en el ejercicio de la libertad de expresión que todos reclamamos pero que sólo obtienen los malos de la historia que en el caso de ETA está escrita con sangre y mucho dolor.

Me sumo a la denuncia de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil para esclarecer quién está detrás del acto contra el Benemérito Instituto que constituye una humillación y una llamada a la violencia contra los agentes. Aunque lo supongo, yo también quiero saber quién está detrás de semejante escarnio. Lo que no supongo es que gentuza como Arnaldo Otegi y otros eximios miembros de EH Bildu a los que constantemente se intenta blanquear, figuren en la lista de ciudadanos a los que Estados Unidos prohíbe la entrada al país. Los distintos gobiernos USA tienen más escrúpulos o más memoria que los Gobiernos españoles.

Todos sabemos cómo está la Justicia en España, hecha unos zorros, pero, en principio, la Audiencia Nacional ve indicios de delito y ha abierto diligencias. Conociendo el percal, se quedarán en nada, eso es lo aberrante. La Audiencia también debe lavar su imagen con una sentencia ejemplar y valiente. Afortunadamente, cuanto más arremeten los bilduetarras contra la Guardia Civil, más la valoramos y queremos los ciudadanos españoles. Estos no se han enterado todavía que la Guardia Civil muere pero no se rinde. Que es un Cuerpo de honor que junto a la paz lo llevan en su bandera y que su blasón está bordado, precisamente, con su sangre noble y fiera. La misma sangre que los etarras derramaron durante años en España en viles y cobardes atentados en los que quemaron sus cuarteles y mataron a sus hijos y esposas. Estos indeseables no pueden seguir humillando a un Cuerpo que ha sustentado y sustenta "el espíritu democrático en defensa de la legalidad y la Justicia en la lucha antiterrorista". ¡Viva honrada la Guardia Civil!