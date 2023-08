La propuesta de Yoly

España no está ni para experimentos con gaseosa, ni para propuestas absurdas ni para gastos superfluos. España, a pesar de los indicadores oficiales no está tan bien como nos hacen creer. La cesta de la compra se ha convertido junto al recibo de la luz en el enemigo público número uno de las economías familiares. Y aunque bares y restaurantes se llenen dando sensación de bienestar generalizado es debido al efecto COVID. Antes, invertíamos en ropa y ahora invertimos en ocio por lo que pueda pasar, no ya mañana o pasado mañana, sino ahora mismo.

Por eso y por más resulta inconveniente la nueva chorrada, perdón, quise decir propuesta de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz. Esta señora, después de plancharse la ropa y atracarse a fresas, da en idear y es para temerla. Ahora, apuesta por iniciar la nueva legislatura con una reforma del Reglamento del Congreso para que los diputados puedan utilizar las lenguas cooficiales: el catalán, el vasco y el gallego. Como si catalanes, vascos y gallegos desconocieran el idioma de Cervantes, el que nos une o debería unirnos a los españoles y el que nos acerca por la vía de la lengua que es fuente de entendimiento, con los países hermanos de la América Hispana. La socia preferente y favorita del Gobierno del PSOE de Sánchez ha declarado en TVE que le gustaría que se produjera esta reforma porque España es un país "de países", "diverso" y "plural" en el que las "distintas identidades" merecen este "derecho". Con lo bien que plancha esta señora, porque no le dedicará más tiempo a ese menester y se deja de incordiar. Ambas Cámaras no pueden ni deben gastarse el dinero de todos los españoles en esa majadería. Porque, encima, puede que los asturianos pidan que se hable en bable, los canarios de la Gomera que se utilice el silbo, Castilla y León, el leonés y el manchego para los oriundos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo que cuentan con su propio dialecto. Las Cámaras pueden convertirse en una especie de Babel. Y lo peor, la propuesta de Yoly cuesta una pasta gansa y no estamos para gastos. No deja de ser sorprendente que esta señora y los suyos se rían de Feijóo porque no sabe inglés, que lo aprenda en sus horas libres, porque según la izquierda en el trato con dignatarios extranjeros en la traducción se pierde algo de sentido y ahora pidan traductores para que los que no sabemos catalán, vasco, gallego, bable, leonés o cheli perdamos los sentidos. Por cierto, el Congreso le pertenece a 47 millones de españoles y no sólo a una minoría de catalanes, vascos o gallegos. En democracia, mandan las mayorías.