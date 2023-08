La gran coalición

Hace escasos días más de media España votó (la otra media, o no pudo o no quiso votar), y de los resultados que arrojaron las elecciones ha quedado claro que ningún partido podrá plantearse gobernar en solitario porque los números no dan. Es evidente que tanto el ganador de los comicios, el PP (137 diputados), como el que quedó segundo, el PSOE (121 diputados), si quieren gobernar tendrán que buscar los apoyos suficientes que posibiliten la investidura de su candidato a la presidencia. Mas, tal y como están las cosas ¿qué se puede esperar?

A mi juicio, lo deseable sería que el PP, como ganador de las elecciones, y con el argumento más que razonable de que hay que intentar orillar a los que quieren romper España (independentistas, sobre todo), intente convencer al PSOE de que lo mejor para el Estado español sería que ambos partidos pudieran alcanzar un acuerdo que posibilite, primero, la investidura de quien ganó en las urnas (es lo lógico), y después, previo análisis de la situación, consenso en las directrices a seguir y asunción del reparto de las carteras ministeriales, la conformación de una gran coalición de gobierno, PP-PSOE, o PSOE-PP, en la que ambos partidos estén igual o proporcionalmente representados; y todo, con un único objetivo: poder desarrollar políticas que puedan hacer factibles los grandes pactos de Estado que España lleva tiempo necesitando. La presidencia del Gobierno, siendo importante, no debería ser el obstáculo -incluso, podría ser rotativa- pues lo fundamental es que PP y PSOE puedan llegar a entenderse, por una simple razón, porque es lo mejor que le puede pasar a España en el momento actual. Solo tendrían que priorizar y valorar qué puede ser más positivo para la nación, si tratar de gobernar apoyándose en partidos que no quieren nada con España, o la quieren someter con políticas descabelladas, o intentar hacerlo apoyándose mutuamente para hacer posible la búsqueda de puntos de encuentro que les permitan acercar posiciones y consensuar actuaciones Es lo mejor que le puede pasar a España, porque es preciso que el Estado español pueda navegar con un rumbo claro en defensa de lo que verdaderamente importa a la mayoría de los españoles, cual es, que España siga como iba antes de que irrumpieran en la escena política los populistas y los extremistas más radicales, y se diera tanta cancha a los más independentistas, que, no lo olvidemos, por un lado son los que el 1 de octubre de 2017 dieron un golpe de Estado en Cataluña, al celebrar un referéndum ilegal que dio paso a una declaración unilateral de independencia, y por otro los que siguen siendo cómplices, por encubridores, de muchos de los asesinos que todavía andan por ahí sueltos y, en no pocos casos, viviendo a costa de todos los que nos indignábamos cada vez que secuestraban a ciudadanos españoles, ponían bombas en los bajos de sus coches, o apretaban el gatillo. ¿Qué tiene que pasar para que los pesos pesados del PSOE, si los hay y se pueden manifestar, tomen conciencia del enorme daño que están haciendo a nuestro país los partidos en que se quiere apoyar Pedro Sánchez para seguir en el poder? A servidor le parece que, salvo que Sánchez pueda ser objeto de una transformación divina que lo convierta en un gobernante decente, serio y capaz de amar a España por encima de todo, incluso de sí mismo, tamaño empeño seguirá siendo una quimera. No obstante, como Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez saben que en Europa, desde hace décadas, han sido habituales los gobiernos de coalición, hasta entre partidos de ideologías opuestas, bien podrían probar tal fórmula anteponiendo los intereses generales a sus propios intereses, o de sus respectivos partidos, y, por el bien de España, tratar de conformar una gran coalición que pueda suponer un avance y un punto de inflexión de cara al futuro. Solo tendrían que priorizar y valorar qué puede ser más positivo para la nación, si tratar de gobernar apoyándose en partidos que no quieren nada con España, o la quieren someter con políticas descabelladas, o intentar hacerlo apoyándose mutuamente para hacer posible la búsqueda de puntos de encuentro que les permitan acercar posiciones y consensuar actuaciones que puedan propiciar el desarrollo de políticas que mejoren la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad ciudadana, la igualdad de género…que todos estamos anhelando. Si, ya sé que lo de la conformación de una gran coalición PP-PSOE, o PSOE-PP escandaliza a algunos, pero si analizamos la historia de Europa en los últimos tiempos, podremos constatar que muchos países que estuvieron en una situación similar a la que hoy vive España, optaron por conformar gobiernos de concentración nacional, es decir, gobiernos de coalición entre los grandes partidos del centro-derecha, de corte liberal-conservador, y del centro-izquierda, de corte socialdemócrata, que, pudiendo garantizar la gobernabilidad, fueron capaces de consensuar políticas con el fin de alcanzar unos objetivos predeterminados. En Austria, por ejemplo, fueron trece las legislaturas en que los socialdemócratas del SPO y los populares de OVP lograron entenderse para poder gobernar en coalición y propiciar que el país alpino viviera unos años de progreso económico y de moderada estabilidad social. En Alemania, socialdemócratas y democristianos, recordando la primera gran coalición que ambos conformaron en 1966 para impulsar la reconstrucción del país, varias décadas después repitieron la fórmula, con indudable éxito, de la mano de Ángela Merkel. En Holanda, entre 2012 y 2017, el segundo gobierno de Mark Rutte, conformado por liberales, conservadores y socialdemócratas, proporcionó a los Países Bajos un periodo de estabilidad que nada tuvo que ver con los que le precedieron. Y, de igual manera, otros países de la UE, gracias a los pactos que alcanzaron los partidos más próximos a la ideología centrista, han podido vivir recientemente periodos de bonanza económica y de una más que razonable estabilidad social, al haber sido capaces de ponerse de acuerdo en los grandes temas. Así pues, aun siendo consciente de que no siempre los pactos antinatura han funcionado, se puede decir que en Europa, en general, la fórmula de las grandes coaliciones, cuando los partidos que las han integrado han sabido ceder y negociar, siempre ha dado sus frutos. Todo lo que sea intentar alejarse de los postulados populistas y extremistas es bueno para cualquier nación; por ello, aunque tengamos que pagar el precio que pueda conllevar no dar gusto a los más radicales, España debe perder sus complejos y empezar a pensar más en las mayorías, que son las que conformamos los españoles que solo nos manifestamos cuando tenemos que votar, que en esas minorías radicales que no hacen otra cosa más que estorbar. «Siempre vale más gobernar con honra que estar dispuesto a perder ésta para poder gobernar». Por eso digo y mantengo que, en circunstancias como la que está atravesando España, en que los partidos independentistas y, por qué no decirlo, los extremistas tanto de un bando como del otro están haciendo que se tambalee el Estado de derecho (varios son los que cuestionan el Régimen del 78, al Rey, a la monarquía y hasta La Constitución) el entendimiento entre el PP y el PSOE no solo debería ser posible, sino se antoja necesario para que la nación recupere su senda y marque distancias con los que la quieren trocear. Por todo lo referido, y teniendo en consideración que los países europeos que en momentos difíciles optaron por una gran coalición entre los partidos más centrados, fueron capaces de alcanzar equilibrio en la gobernabilidad y, además, progresar, más que deseable, es obligado que los señores Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez se sienten a dialogar. Si son tan españoles como dicen sentirse, dados los resultados de las elecciones, deberían llegar a un acuerdo para poder gobernar juntos en coalición, pues cualquier otra componenda, sin duda, nos pasaría factura. Pero claro, para que el entendimiento se pueda dar, es preciso que en lugar de pensar en sí mismos, o solo en sus ideas, ambos estén por la labor de pensar en lo que pueda ser mejor para España. No sé si lo lograrán porque, sinceramente, servidor cree que uno de los dos, o puede que ambos, sean todavía mucho más brutos, o egocéntricos de lo que parecen. ¡Ojalá esté equivocado! No obstante, mi deseo es que, a pesar de los pesares, se puedan entender. Y ustedes, estimados lectores ¿qué opinan?, ¿qué desearían? Lamento ponerles en un aprieto pero, estando las cosas como están, caso de que lo de la gran coalición no se pueda lograr, quien suscribe preferiría tener que volver a votar, aunque sea en Navidad. Todo menos dar cancha a los que desprecian a quienes no son o no piensan como ellos. Y mucho menos ceder al chantaje de los que quieren romper España.