Un agosto de lo más rarito

Agosto ya no es lo que fue. Al menos este año en el que el descanso de millones de españoles se ve alterado (mucho, poco o mediopensionista) por las noticias, rumores y declaraciones sobre el posible nuevo gobierno y la amenaza (o ya veremos qué) de nuevas elecciones. En otras ocasiones, agosto significaba paréntesis, tranquilidad política, cambio de tercio y un relajante "cerrado hasta septiembre". Pero este 2023 es distinto. El verano se ha presentado con otras credenciales, empezando con que unos comicios de gran trascendencia se han celebrado a finales de julio, fecha en la que unos suspiran de impaciencia por la inminente llegada de agosto y otros braman porque están a punto de acabar sus vacaciones anuales. Y, claro, si acudimos a las urnas el 23-J, como ha ocurrido, y se dan los resultados que se han dado, lo lógico es que unas semanas después sigamos hablando de lo sucedido y, especialmente, de lo va a (o puede) suceder. Y la china le ha tocado a agosto; que le vamos a hacer.

De modo que los chapuzones, las merendolas, las fiestas, las verbenas, el reencuentro con familiares y amigos, el relax de los pueblos se mezclan este año con las especulaciones sobre el futuro gobierno y las elucubraciones sobre quién tendrá la culpa de unas nuevas elecciones que, según dicen, nadie quiere, pero que tampoco nadie hace lo suficiente por evitarlas. Y por si alguien opta por pasar del asunto y aparcarlo unos días, ahí están los políticos, todos, para recordárselo. No pasa ni una hora sin que nos lleguen declaraciones de unos u otros. A veces, contradicen las que los mismos hicieron poco antes, pero da igual. Hay gentes a la que, cuando Dios repartió la autocrítica, no les tocó ni un gramo; ya andaban a lo suyo, o sea, a colocarse y a predicar que son los mejores.

Sale usted de la piscina o de almorzar con la cuadrilla y ya no le cuentan noticias raras de animales con cinco patas o de ballenas que remontan el Duero. No, ahora le informan de las broncas del Parlamento

Por tanto, es imposible sustraerse a lo de la investidura (¿de quién, que esa es otra?). El bombardeo de supuestos análisis y de palabras tronantes nos alcanza estemos donde estemos. Y eso que Pedro Sánchez y Núñez Feijóo llevan un tiempo calladitos. Están de vacaciones, algo que molesta a unos cuando descansa el rival, pero le parece normal, y hasta positivo, si el de las vacaciones es el suyo. No hace falta que los líderes hablen. Les sobran cachicanes, llámenlos portavoces, para hacerlo. Además, están las redes sociales, twiter, o como se denomine ahora, y demás ingenios. Uno quiere opinar de algo y no hace falta que abra la boca; lanza mensajes por las susodichas redes y asunto terminado. Y ahí tenemos a los esforzados periodistas colgados de los ordenadores para recoger las impresiones de los barandas de turno, interpretarlas, y, oiga, sin poder preguntar o repreguntar. Tienen que tragar con lo que les echen a través del éter.

Y todo ello en agosto, ese mes en el que no pasaba nada de nada y en el que antaño salían a relucir las famosas "serpientes del verano", aquellas noticias que no eran noticias pero que, al menos durante unos días, colaban como tales y tenían entretenido al personal mientas discutía si el monstruo del lago Ness era verdad o mentira o si aquella vaca con dos cabezas era un invento y un montaje del fotógrafo. Este año, sin embargo, no hace falta inventarse nada; ya nos lo dan hecho. Y la cosa irá a más porque el día 17, es decir ya mismo, se constituyen las Cortes y empezaremos a saber por dónde van los tiros. ¿Constitución de las Cortes en agosto? Válgame dios, lo que hay que ver, qué diría mi abuela. ¿Elección del presidente del Congreso entre olas de calor y sudores? Virgen santa, que nos quedará por conocer. Sale usted de la piscina o de almorzar con la cuadrilla y ya no le cuentan noticias raras de animales con cinco patas o de ballenas que remontan el Duero. No, ahora le informan de las broncas del Parlamento y del aumento de la crispación, que crece y crece por mucho que agosto, el agosto de antes, se empeñe en lo contrario.

Un agosto rarito, ya digo. Tan raro que dentro de unos días, el viernes, comenzará la liga de fútbol y dos semanas después la Vuelta Ciclista a España. Antes de las fiestas de la Virgen y San Roque, que marcaban el ecuador del verano, ya tenemos el balón rodando. Intuyo que algunos diputados estarán más pendientes del transistor que de los pactos en la Cámara Baja. "Gol, gol, en Sevilla". Y así.

-Lo bueno que tienen el fútbol y el ciclismo es que se puede discutir en la bodega sin que la sangre llegue al río; con la política, y más ahora, la cosa cambia; como salga a colación, se jodió el ambiente, afirma, resignado él, don Mabilio, que añora los agostos clásicos.