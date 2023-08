Donde el verano te lleve

Uno no puede evitar la nostalgia del verano sin vacaciones. Esto que escribo parecerá una broma de mal gusto para quien no disfruta de los días que todo el mundo quiere disponer. Pero hablo de mi infancia rural cuando las vacaciones de la escuela eran solo un cambio de escenario, esto es, de la escuela a la era, porque todo el mundo, incluso los niños, teníamos algo que hacer en la medida de nuestras fuerzas. Y a mucha honra. Veía un servidor a mis padres tan esclavizados de la trilla y lo demás que no tenía inconveniente en ayudar y al tiempo demostrarme que era capaz de hacerlo: enganchar las mulas, coger el rastro, madrugar, manejar el trillo, abrevar las bestias… Todo un reto personal que me deparaba más autoestima que cansancio. Un rito de paso por la infancia hacia responsabilidades asumidas por causa de la necesidad aunque también por el ejemplo de los seres queridos a los que ves luchando contra viento y marea, aunque sin viento fresco que aliviara los calores del campo zamorano y con excesiva marea de espigas contra la cual no había otro remedio que bregar.

Creo que la madurez que se espera de la gente menuda nunca se logrará por la vía fácil y sin esfuerzo; "sin sacrificio", nos decían los mayores, y no les faltaba razón. Predicaban con el ejemplo. Si hablaba de nostalgia es por algo, por aquella niñez casi heroica que no por la esclavitud del trabajo. Y por la gente que vi trabajar con la fuerza de un coloso, vocablo muy del gusto de Sorolla para identificar al tipo recio y fuerte castellano. El pintor retrató a Castilla para la biblioteca de la Hispanic Society de New York en un lienzo también de dimensiones colosales donde puso a nuestra gente con las mejores galas regionales, como culminación de las tareas más arduas del año, aunque antes tomó apuntes del natural en un trabajo de campo, propio de artista implicado, testigo de soles y sombras, que trasladó al lienzo. A un libro-reportaje ha trasladado el historiador Antonio Castro Voces el trabajo de los segadores en Castilla de la comarca de Valdeorras. Su padre fue uno de ellos por lo que la fuente de información le viene de primera mano. En dicho libro-documento nos refleja la experiencia de mucha gente de la comarca que se desplazaba para emplearse en la siega a mediados del siglo pasado. Es sabido que era un antiguo movimiento de población desde el siglo XVIII extendido por toda Galicia del que ya se hizo eco Rosalía de Castro con versos lastimeros, e historiadores y cronistas dieron noticia de este fenómeno por causa de la superpoblación, el minifundio, las cargas forales, etc. Por los testimonios recogidos el destino de los segadores valdeorreses se repartió mayormente por las provincias de Ávila, Valladolid, Salamanca, León, Burgos y Zamora donde fueron a segar a San Ciprián, Pajares, Manganeses, Piedrahita de Castro, Fontanilla de Castro, Torre y Roales. También fueron a La Rioja y Navarra. En el período que nos ocupa, mediados de siglo XX, a pesar de las duras condiciones del trabajo temporal e intenso de la siega, los protagonistas entrevistados consideran la experiencia como una oportunidad de incrementar los exiguos ingresos familiares y guardan recuerdo amargo pero también amigable de aquellas campañas veraniegas que les puso en contacto con pueblos y gente de similar condición. Tal es así que tuvieron el gusto de organizar una excursión a uno de los pueblos donde su juventud se enfrentó al reto de la necesidad, al desafío de un paisaje ajeno y a las condiciones nada cómodas de su trabajo. A pesar de que la experiencia fue dura muchas veces, los protagonistas que aún vivían querían volver a pisar el suelo que segaron y saludar a los habitantes de aquellos pueblos. La iniciativa contó con el apoyo de corporaciones municipales castellanas y gallegas . La Mancomunidad de Municipios de Madrigal de las Altas Torres estuvo al frente del Homenaje de La Moraña (Ávila) a los Segadores Gallegos de la Comarca de Valdeorras (Orense). Un hermanamiento de colectivos rurales que señaló de esta manera el alcalde valdeorrés: "Hoy, después de 50, 60, o 70 años un grupo de viejos amigos vuelven a verse; un amplio grupo de segadores gallegos que aquí pasaba sus veranos- y no precisamente para veranear aunque el sol no les faltase-, sino trabajando duramente, segando, vuelven a estas tierras abulenses, a compartir un día con vosotros…Volvemos para rememorar tiempos afortunadamente ya pasados, para recordar vivencias, para rebobinar recuerdos pero desde una posición de igualdad, que es la mejor y más grande de las condiciones que puede y debe disfrutar el ser humano… porque para vosotros la vida tampoco fue nada fácil y con nosotros compartisteis pan y miseria; sudor y alguna lágrima, porque la vida en aquellos años no daba para más". El presidente de la Mancomunidad castellana entre otras cosas dijo: "Mi bienvenida emocionada, y si alguien merece un homenaje como éste sois, precisamente, vosotros; los gallegos que pasabais aquí largas jornadas de trabajo y los castellanos que supisteis forjar esta tierra que podemos disfrutar". Por último, tomó la palabra el delegado territorial de la Junta de Castilla-León: "Quiero darles la bienvenida con todo calor y cordialidad porque aquí -amigos gallegos- dejásteis una huella profunda que aún perdura entre todos nosotros a través de los tiempos". Y como de un viaje se trataba también hubo una incursión en el pasado a través de una recreación de la trilla y otras faenas de aquel tiempo. Los cantares, bailes y ágape dieron carácter festivo a un encuentro de gentes cuyos veranos ya son historia heroica grabada en el recuerdo y en el nombre de la calle "Ronda de los segadores", en Bercial de Zapardiel. Algunos de los participantes en el encuentro manifestaban cierta nostalgia de aquel tiempo a pesar de las condiciones de trabajo, porque eran jóvenes y el cuerpo respondía al sobresfuerzo de emigrar. Ya lo decía Shakespeare: Verano, juventud eterna.