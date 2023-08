Un natalicio siempre es un motivo de júbilo, y más en esta Zamora nuestra hambrienta de nuevas vidas. Desde ayer, sumamos un nuevo zamoranito al censo. Su feliz y orgulloso papá me enviaba la foto del neófito con una escueta frase: "Te presento a Marco Jr." Un precioso bebé que ha llenado de alegría el hogar de Marco e Iveta, los papás de esta criatura deseada y querida desde mucho antes de nacer. Ni que decir tiene que Dori, madre de Marco Sr. y abuela de Marco Jr. está como unas castañuelas de contenta. ¡Su primer nieto! No es para menos.

Celebro enormemente este acontecimiento por muchas razones y todas de peso. Siento un enorme cariño por el papá de la criatura, en realidad por toda la familia, y todo lo bueno y bello que le ocurra es como si me ocurriera a mí directamente. La misma alegría que sentí cuando Marco me comunicó el embarazo de Iveta, es la que siento ahora que se ha materializado su amor en este pequeño que tanto supone para la familia y también para Zamora.

En esta ciudad y provincia nacen pocos bebés. Otro tanto de lo mismo ocurre en el resto de España donde la natalidad sigue sin remontar hasta el punto de que nacen menos de 900 bebés al día. En los tres primeros meses del presente año nacieron en España 78.535 niños y niñas, arrojando la segunda cifra más baja desde que hay datos, sólo superada por muy poco por la del mismo periodo de 2021, en plena pandemia.

Desde ayer, Marco Jr. es también parte de la estadística. Un bebé que es bienvenido no sólo en el seno del hogar familiar, también en el conjunto de Zamora tan necesitada de savia nueva, de nuevos zamoranos que devuelvan la esperanza y la alegría a esta contrita ciudad y provincia que se queda solitariamente sola a pasos agigantados.

En este 2023, han bajado los nacimientos en Castilla y León. La estadística no contaba con Marco que desde ayer es noticia precisamente por haber venido al mundo en esta ciudad donde la esperanza son, precisamente los niños y niñas que llegan, si se me permite la expresión, por cuentagotas. La evolución negativa de la natalidad es común en prácticamente toda España. Pero eso no puede ni debe consolarnos. El único consuelo lo representan los nacimientos.

Bienvenidas sean todas las criaturitas que llegan al mundo. Un mundo que no constituye la mejor herencia que podamos dejarles, puesto que lo maltratamos constantemente y de todas las formas posibles. Así y todo yo sé que Marco e Iveta van a procurarle un mundo mejor a su bebé. ¡Bienvenido seas, pequeño Marco!