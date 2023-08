Sinceramente debo advertir al lector paciente que quien suscribe nunca fue crítico literario de profesión, en todo caso, un discreto aficionado a la lectura. Si a veces cae (ya ha caído antes) en la tentación de comentar un libro, ¿será una inclinación presuntuosa?

Si uno fuera estricto discípulo de Diógenes, declinaría la intención de escribir, pero no soy tan estricto. Disculpe el lector paciente las molestias. A lo dicho añado que si me pongo (ya me he puesto) ante el aparato de escribir a esta labor de comentar un libro, no lo hago por recompensa crematística ni por tráfico de influencias: ni siquiera conozco personalmente al autor de "Todos estábamos vivos" ni tengo trato con Adn (Alianza novelas) ni pacto con libreros. Lo hago porque me da la gana (perdón, si la expresión ofende).

"Todos estábamos vivos" es una novela de Enrique Llamas, la segunda, publicada en 2020. Por tanto, no vengo de novelero con novedades de última hora, sin embargo, puede que algún lector o lectora aún la desconozca y se anime, porque. merece la pena, Sí, sí, la pena. "Todos estábamos vivos" va de penas. De varias penas: la pena de la muerte, la pena de la envidia, la pena del amor, la pena de las drogas y, por supuesto, la pena de la humana condición. Así expuesto, no parece muy recomendable para llevársela a la piscina o a la playa a pesar de su formato de bolsillo, es verdad, pero los días veraniegos tienen muchas horas de luz.

No es este el contexto adecuado para resumir la historia que ya relata de maravilla Enrique LLamas. Sería un falta de prudencia privar al lector del placer de los descubrimientos (por ejemplo el sentido del título), en fin, cometería ese pecado que hemos bautizado en inglés: "Spoiler".

"Todos estábamos vivos" es una construcción literaria de una solidez piramidal; una ingeniería literaria asombrosa en un autor de sólo dos novelas: "Los Caín", una "novela negra" o thriler, ambientada en un pueblo de mesetario de fábula, y esta segunda, que, puestos a clasificar, podría considerarse una novela histórica en tanto que la acción se desarrolla en el Madrid de la recién estrenada democracia, un momento histórico, sin duda, el año ochenta del siglo pasado, pretérito reciente sí, el comienzo de lo que se ha dado en llamar "La Movida Madrileña". Por entonces, sin embargo, el autor, Enrique Llamas (Zamora, 1989), aún no había nacido, pero con qué exactitud pinta aquellos ambientes y construye los personajes, alguno real. Repito, pura ingeniería literaria en el discurso narrativo, fundamentado en el rigor de los usos del idioma. Admirable, sin duda. Como admirable también la documentación que ha tenido que manejar Enrique Llamas.

Esta obra de ingeniería literaria que a la vez es un juego de descubrimientos para el lector se desarrolla en una hermosa y ajustada pradera gramatical donde las briznas de hierba linguística, las palabras, forman frases que el transeúnte lector puede disfrutar como quien se tiende sobre el fino césped.

A modo de confidencia diría que he leído la novela dos veces seguidas. Con muy pocas me ha ocurrido.