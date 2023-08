Se posicionan

El independentismo catalán se posiciona. Son insaciables. Quieren más. Saben que sólo Sánchez, ahora de vacaciones privadas en Marruecos, puede darles lo que exigen. El independentismo no pide. El independentismo exige. Lo reviste de colaboración des-interesada pero ya no cuela. Quieren independentismo y quieren dinero. Quieren liberarse del "yugo" de España, siendo como son España pero quieren que sea este país invasor que les ha comido hasta la hijuela, el que pague los platos rotos y la vajilla nueva.

Puigdemont por un lado y Pere Aragonés por otro no hacen otra cosa que brindarse a colocar de nuevo a Sánchez en La Moncloa que no ha abandonado, todavía, no por amistad, ni por simpatía, sólo por interés. Hay un viejo refrán que dice: "El que se casa por el interés es criado de su mujer". Como es un refrán español, por mucho que sean sacos de verdades, al independentismo catalán eso le trae al pairo.

El presidente de la Generalidad exige a Sánchez, ahora de vacaciones privadas en Marruecos, que se mueva y lo haga con cierta celeridad porque lo conseguido en estos cuatro años es "insuficiente". Quiere una reforma del sistema de financiación autonómica que beneficie, prácticamente en exclusiva, a Cataluña. Eso es solidaridad autonómica y lo demás son cuentos. Tal vez por eso le ha dicho al presidente en funciones que bajo ningún concepto irá a defender una financiación "de la mano de Ayuso o de García-Page". Anda que no aguanta directas e indirectas el presidente manchego. No sé cómo sigue tragando y no alza la voz de forma contundente.

Y, mientras tanto, Sánchez, ahora de vacaciones privadas en Marruecos, sigue buscando la investidura aún en contra de los intereses de la propia España que es el país que preside. Su actitud es inentendible. Repetir estancia en La Moncloa, con o sin colchones nuevos, es algo que nos sale muy caro a todos los españoles y que puede hacer rebelarse a las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular que ahora más que nunca debe dejar aparcados sus tradicionales complejos y complejines, y lanzarse a la batalla. Menos palabras y más hechos. A lo mejor, un poco de calle no les vendría mal. La calle no es sólo de los sindicatos que parecen velar armas a la espera de lo que pueda ocurrir. La calle es de todos.

El independentismo catalán no quiere nada con el Partido Popular de Feijóo. No le aguantan un pulso que no están dispuestos a echarle por lo que reivindican la permanencia de Sánchez, ahora de vacaciones privadas en Marruecos. El independentismo le ha tendido la mano, no en señal de amistad, sino para pedir más.