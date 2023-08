"Calvito el de los bodajos" se va de vacaciones a Benidorm

Hace unos días, la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León se dio un garbeo por aquí y aprovechó para decirnos que lo del museo de Semana Santa sigue oliendo a polvo de sobrado, de aquella estancia situada bajo el tejado que servía de secadero de alimentos. Porque no puede saberse cuando va estar terminado un proyecto si no se sabe cuándo va a empezar, como es el caso. Eso es lo que vino a contar. Que la empresa adjudicataria de la obra se había bajado en marcha del autobús, y el conductor – en este caso la conductora – no se había enterado y seguía conduciendo hacia un paradero ignoto. Da la impresión que, en los contratos con la administración, al menos en este caso, el contratista puede abandonar su compromiso contractual como un rayo de luz atravesar un cristal sin que se rompa y sin que se manche. Y no solo eso, sino que puede impedir que la administración pueda poner en marcha un nuevo proceso de adjudicación, para que la obra siga adelante. Sucede que en los contratos entre empresas privadas, ambas partes deben cumplir lo estipulado: el uno entregando la cosa en calidad y plazo, y la otra pagando el precio.

Cada uno de los personajes del museo se ha ido buscando la vida como ha podido. Porque nadie es capaz de decirle cuál es su futuro, ni siquiera su presente. No saben si los recibirán mejor en otra parte que aquí, pero lo que sí saben es que en Zamora se les ha engañado sacándolos del museo antiguo, donde llevaban un montón de años tan ricamente, para ir a parar a otro lugar no se sabe cómo y cuándo Así que, visto el panorama, "Calvito el de los bodajos" y demás compañeros de fatigas como "El cascarrias" y "Zurriago", han optado por irse a vivir a Benidorm que se está más calentito. Y además para volver un par de días por Semana Santa, que es cuando les toca trabajar de cara al público, siempre hay tiempo. "El caballo de Longinos" se ha ido más lejos, a Siena, para participar en esa carrera de caballos que dura cuatro días en julio y otros tantos en agosto. Y así, cada uno de los personajes del museo se ha ido buscando la vida como ha podido. Improvisación, falta de interés, pasar de todo, son expresiones que se escuchan por la calle cuando sale a relucir el tema del nuevo museo, al no conocerse apenas nada de él; simplemente que la administración le echa la culpa al contratista y el contratista trata de sacar tajada. Llama poderosamente la atención esa reacción tan fría de postponer un proyecto de manera indefinida, ante un interés tan caliente por parte de los ciudadanos de esta ciudad. Una más de las muchas con las que nos viene obsequiando la comunidad autónoma. Pero claro, en Zamora tampoco parece que las instituciones locales, Diputación y Ayuntamiento, se encuentren muy acaloradas. La historia de David y Goliat podría ser de aplicación a este caso. El miniempresario con una simple honda, le ha dado a la macrocomunidad con un canto en la cabeza, y ésta apenas ha reaccionado. Solo se diferencian en que lo del filisteo Goliat y el israelita David es cosa de las Sagradas Escrituras, y esto otro va de la inoperancia de las administraciones públicas. Claro que David, por muy profeta que fuera era un pájaro de mucho cuidado, pues se lió con la bella Betsabé, esposa del soldado Urías, dejándola embarazada y haciendo las mayores perrerías para que el marido muriera peleando en una batalla. La que no se ve excesivamente preocupada es "La Magdalena", pues es consciente que siempre encontrará abrigo en la coqueta iglesia románica del S.XII que lleva su nombre. "El Cirineo" no se plantea ni por asomo abandonar a "Jesús", dejando que caiga sobre él todo el peso de la cruz, y además rompería la bella composición de la que forma parte, esa obra maestra que es el paso de "Redención" que talló el genial Mariano Benlliure. La Verónica va a aprovechar para ir a Manoppello a ver el "Volto Santo" donde quedó grabado el rostro de Cristo, y de paso, dar fe o no de su autenticidad. Mientras "el niño de los clavos" busca empleo en una ferretería. Quien le iba a decir a "La Borriquita" que iba a llegar un día en que llegara a ver estas cosas. En el futuro, Dios dirá. Quizás los que se hayan ido ahora echen en falta las nieblas del invierno zamorano, y el ronroneo del Duero atravesando los dieciséis arcos apuntados del puente románico, y decidan volver antes de lo previsto. Confiemos en que no se despisten a su regreso, porque no les servirá de referencia "La Gobierna" en su torre del puente de piedra, ya que hace ya más de un siglo que está tan a gusto en el Museo Provincial.