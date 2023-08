Queda muy feo

Pues sí. Queda francamente feo que desde la consulta de una determinada especialidad médica salga la voz de la doctora titular diciéndole a una enfermera que cierto paciente jubilado que debe acceder a la consulta está “como una puta regadera”. Ignoro en qué se basaría la galena pero confieso que a mí no me gustaría que, llegado el caso, me atendiera como médico porque a buen seguro también tendrá una opinión peyorativa de mi persona.

Joroba un montón, por no decir otra cosa, que para algunos médicos los pacientes tengamos consideraciones de lo más desacertado. Yo siento un respeto imponente por la profesión médica, en mí es algo incluso reverencial y que se me cuela por el corazón, pero estas y otras frases, actitudes y comportamientos rebajan considerablemente mi estima hacia ellos.

Es mejor, querida doctora, estar como "una regadera" que ser soberbia, mala, prepotente, vanidosa y creerse por encima del bien y del mal. La bata blanca o el pijama verde deben dar humanidad y tolerancia al médico y no todo lo contrario. Hay miles de oficios y profesiones en las que no hay que tratar con "regaderas" puede que sí con "hijos de puta", pero eso es otra cosa, oficios y profesiones que muy bien podría haber elegido la médico en cuestión.

Tengo unos médicos maravillosos, tremendamente respetuosos, cercanos y humanos porque, de otra forma, cada vez que, de ahora en adelante, fuera al médico me lo pensaría dos veces y seguro que ni abriría la boca. Claro que, entonces, me tacharían de otra cosa. Qué difícil nos lo ponen. Sé, sobradamente, lo que tienen que aguantar, pero que, por favor, se den cuenta de que también los pacientes, a veces, tenemos que soportar el mal humor de la enfermera o el médico de turno que han sido incapaces de dejarse sus problemas personales fuera de la consulta. Por muchas razones no tengo idealizada esta profesión, me mantengo en la línea del respeto y la educación y punto.

Esto que he escuchado ayer mismo no va a cambiar un ápice mi consideración hacia profesión tan bonita, la de sanar o ayudar a conseguirlo, pero sí me hace reflexionar y plantearme muchas cosas. No se puede defraudar tan alegremente la fe y la confianza que el enfermo deposita en el médico que no tiene por qué ser permeable a los problemas del paciente pero sí considerado y guardarse ciertos comentarios de lo más inoportuno. El efecto "regadera" no sólo afecta a los pacientes.

Gracias a todos los buenos, extraordinarios, eficientes, eficaces y sobre todo humanos médicos del Complejo Asistencial de Zamora. ¡Cuánto ayudan con su actitud y cordialidad!