Por un ilustre zamorano

Hace unos días leí que Crónica, que bien se podría definir como un grupo de amigos que, compartiendo profesión, en este caso el periodismo, llevaban más de cuarenta años quedando para comer un día a la semana, para intentar beber directamente en las fuentes de la noticia, dejará de reunirse. Y lo siento, lo siento porque entre los periodistas amigos que conformaron tal grupo y quedaban para comer todas las semanas, concretamente los jueves, siempre estuvo nuestro paisano Antonio Casado Alonso (Ayoó de Vidriales, 1944) de quien, aun siendo unos años menor que él, tengo recuerdos de su paso por el Instituto Claudio Moyano (siempre fue un mozo muy agraciado, según las jovencitas de su época), y a quien admiro por la labor que, desde sus inicios en el diario Pueblo, ha llevado a cabo en el siempre difícil y complicado terreno de la información política en la que, a mi juicio, ha destacado sobremanera.

Glosar las excelencias profesionales de Antonio, al que pido me deje tutearle porque, como ha quedado escrito, se de él desde principios de los sesenta, sería muy prolijo, pues su actividad profesional ha sido, y por fortuna lo sigue siendo, tan intensa como destacable.

Las comidas del grupo Crónica han sido santo y seña de la vida periodística de Madrid durante muchos años; vida que ha fructificado gracias a las formas que nuestro admirado paisano ha sabido mantener

Nuestro ilustre paisano, que lleva ejerciendo el periodismo más de cincuenta años, aunque no lo parezca, dado su inmejorable aspecto (ya dije antes que siempre fue muy buen mozo), ha pasado por todos los medios informativos, o de comunicación habidos y por haber; por eso, y porque no tendría espacio para dejar constancia de su inmensa labor en el periodismo, únicamente desearía remarcar la visión que tuvo cuando, según he podido saber, en 1979, propuso a otros destacados colegas suyos, de los conocidos entonces como cronistas de la actualidad, la conformación de un grupo que, con la sola idea de organizar encuentros informativos, tuviera como objetivo reunirse todos los jueves, para almorzar, con los protagonistas de la vida pública, para recoger de primera mano sus impresiones sobre los temas más candentes, pero con una condición: todo lo que se hablase en los almuerzos sería tratado "off the record", es decir, lo que allí se contase, allí se quedaría.

Tras más de 44 años comiendo juntos, con invitados muy sobresalientes, el grupo Crónica ha anunciado su disolución; lo que me hace pensar que su buen hacer pasará a los anales de la historia del periodismo sin que nada, o casi nada de lo que se habló en las comidas de los jueves en el hotel Miguel Ángel, de Madrid, se pueda saber. Más allá de anécdotas, nada nos han contado los fundadores del grupo y las innumerables personalidades que, de manera más o menos "obligada" tuvieron a bien aceptar la invitación de Crónica para comer, algún jueves.

Las comidas del grupo Crónica han sido santo y seña de la vida periodística de Madrid durante muchos años; vida que ha fructificado gracias a las formas que nuestro admirado paisano ha sabido mantener, que han sido las que han hecho posible que muchos de sus colegas, unos esporádica y otros temporalmente, se fueran uniendo al grupo y fuesen participes de su actividad. Son legión los ilustres de la pluma o del micrófono que, según ha quedado constancia, pasaron por allí.

Y porque es de recibo, debo mencionar a Pilar Cernuda y a Diego Armario que, junto con Antonio Casado, si no estoy equivocado, fueron quienes empezaron a quedar entre ellos y a invitar a diferentes personalidades, los jueves, para almorzar en un reservado del "Miguel Ángel" que, con el paso de los años y en reconocimiento a su perseverancia y fidelidad, hoy tiene por nombre "Salón Crónica".

Para ser fiel a mi fuente de información, diré que, antes que en el Miguel Ángel, los primeros almuerzos de Crónica tuvieron lugar en el Club Internacional de Prensa, luego en el hotel Villa Magna y poco más tarde en el Palace; si bien fue por el Salón Crónica del afamado hotel madrileño por el que pasó lo mejor de cada casa: reyes, presidentes del Gobierno de la nación, ministros, presidentes autonómicos, alcaldes, cardenales, presidentes de grandes bancos, presidentes de clubes de fútbol, líderes de los mayores grupos empresariales, sindicalistas, militares… Podríamos decir que quien no comió con Casado, Cernuda y otros, en el Salón Crónica del hotel Miguel Ángel, tal vez fuera porque no tuvo poder.

Por cuanto ha quedado dicho, que no es nada comparado con lo que Antonio Casado podría decirnos al respecto, servidor ha considerado oportuno escribir estas humildes palabras para reconocer un poco de lo muchísimo que el prolífico periodista del Valle de Vidriales ha hecho a lo largo de su más que dilatada carrera profesional.

En reconocimiento a un grande de la información, que además es zamorano.

¡Va por ti, Antonio!