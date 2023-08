El sueño de una noche electoral

Ya decía Calderón de la Barca en boca del personaje de Segismundo “que toda la vida es sueño,/ y los sueños, sueños son”, pero es difícil vivir sin sueños, porque, en definitiva, ellos son el motor para que no nos conformemos solo con el presente y, en la medida en la que estemos dispuestos a hacer algo por logarlos, son los sueños los que nos proyectan hacia esa entelequia que no deja de ser el futuro, que se delinea ante nuestros ojos como el objetivo de una vida mejor.

Pero los sueños llevan de manera intrínseca incorporada la expectativa; es decir, soñamos con algo y a ese algo, además, le añadimos el deseo de alcanzarlo y un sinfín de cualidades, ilusiones y pasiones que nos hacen sentirnos animados en la búsqueda de ese sueño. Sin embargo, son justamente esas expectativas y adornos con los que los aderezamos los que pueden hacer que incluso una vez alcanzado lo soñado nos parezca insuficiente, insatisfactorio y hasta triste, profundamente triste, o simplemente humo sin tan siquiera rastro de un débil rescoldo.

La diferencia entre un partido de cualquier deporte y unas elecciones es que en estas nadie pierde, unos porque tienen más votos o escaños, otros porque han mejorado, aunque no hayan ganado, otros porque han perdido, pero no tanto como esperaban, otros porque están como estaban, pero son más necesarios para los que han ganado o perdido, y así un largo etcétera que da como resultado que en las elecciones no hay ni vencedores ni vencidos, aunque en los gestos, palabras y silencios de los distintos actores protagonistas se denota no tanto quienes se han acercado más a su sueño como quienes han cumplido mejor las expectativas y adornos aparejados.

Solo así se entiende que Feijóo no esté tirando voladores ante el santo Santiago, que Sánchez esté más contento que unas castañuelas, Abascal no sepa ni dónde está, Yolanda Díaz esté en exaltado estado de frenesí con discurso infantil, y un largo etcétera que concluye en un Puigdemont, fugado y reclamado por la Justicia, ninguneado hasta por los suyos y que ahora ve cumplido hasta lo que no llegó a soñar: ser la clave de cuanto pueda acabar pasando en España, esa de la que se quiere independizar. Y es que unos han visto sus expectativas totalmente fracasadas pese a que su sueño de ganar se haya cumplido y otros, que han perdido, ahí están los resultados de algunos partidos independentistas, tengan más cumplidas las expectativas que su propio sueño, y de ahí la alegría de los unos y el apagón de otros.

Ahora se puede culpar de la situación de cada uno a que el Sol salga por Antequera, que la Tierra gire alrededor del Sol, o que después de cada amanecer venga el anochecer. Encuestas, tertulias, sesudos equipos de los partidos y medios de comunicación generaron unas expectativas sobre los sueños de unos y de otros hasta el punto de convertirlos es pura fantasía, que no es lo mismo, porque la fantasía tiene mucho de idealización, mientras que el sueño tiene más de esperanza y parece que en algunos de nuestros políticos la idealización ha pesado más que la esperanza y han dado por hecho lo que aún estaba por hacer, olvidando que los sueños hay que pelearlos por muy cerca que parezca el alcanzarlos, y esto vale tanto para los que pierden ganando como para los que ganan perdiendo, porque embriagarse antes de que se sirvan las primeras copas no solo priva del placer de saborear el primer sorbo, sino del festejo cuando ya se va incluso con una copa de más.

Ya he escrito en estas mismas páginas que lo del bipartidismo en la democracia española actual es una falacia, pero no lo es que los últimos resultados electorales debieran poner a los líderes de PP y PSOE ante la realidad y ante su sueño. Porque si el sueño de ambos es una España mejor, y no se cansan de decirlo, la realidad es que no están representando a dos Españas ideológicas, o al menos no la que el PSOE denomina España progresista y de izquierdas. ¿PNV y Junts per Cat de izquierdas? Esto ya es estar con demasiadas copas en el cuerpo. Y realidad es también que tanto PSOE como PP reniegan de lo que representan los independentistas y los trogloditas de Vox y que no dudan en decir que si han de contar con ellos es porque no queda más remedio, descartando, claro, el remedio que pudieran ser los 258 diputados que suman entre ambas formaciones y que posibilitaría un gobierno, incluso con un presidente independiente aceptado por ambos partidos, que realmente pusiese freno a tanto desmán por los extremos de la izquierda y la derecha. Pero esto ya ni siquiera entra en el mundo de la fantasía, sino que en el de la pura ficción distópica.

Así que aquí andan los unos y los otros diluyendo sueños, reajustando expectativas y recogiendo adornos ilusorios para volver a enfangarse en la cruda realidad que tan clarito deja, una vez más, que una cosa es ganar elecciones, otra presidir un país y otra bien distinta gobernarlo. Claro que mientras nuestros políticos andan en estas lides, el resto de los ciudadanos nos debatimos en algo tan poco idílico como el alza de las hipotecas, los reajustes económicos que se avecinan, la carestía de la cesta de la compra, la próxima vuelta al colegio de los niños y un sinfín de “menudencias” de las que poco o nada se ha hablado en campaña ni en estos primeros días de resaca del sueño de verano, pero que al común de los ciudadanos nos ocupan buena parte de nuestro día a día y, sobre todo, nos hipotecan, y mucho, hasta la capacidad de soñar y no digo ya la de tener expectativas.

Por ello, no estaría de más, ahora que todavía el verano no ha acabado y que siempre es una estación con un halo de esperanza, que nuestros políticos hicieran buen uso de nuestro voto, dejasen de mirarse su ombligo y se pusieran manos a la obra para que nosotros, sus representados, al menos tengamos la capacidad de soñar con que las cosas pueden hacerse y ser de otra manera y mejor.