La esperanza de vida ha aumentado 25 años en el último siglo, cifra notablemente superior a la conseguida en 5000 años de historia de la Humanidad. Hasta ahí todo maravilloso si se envejece de forma saludable, precisamente, una de las metas de la Organización Mundial de la Salud para el presente siglo. Dicen los expertos en la materia que una vejez feliz y sana se prepara en la infancia y en la juventud. La preparación para la vejez es, por lo tanto, un proceso continuo que prosigue durante todo el envejecimiento. Para conseguirlo se hace más que necesario educarse a sí mismo durante todo ese largo o corto proceso que se llama vida.

Le oí decir a un gran médico que el envejecimiento comienza en el momento de la concepción. Ya en la fase prenatal el desarrollo psíquico experimenta una primera orientación y entre los factores determinantes, y no en el último término, están las vivencias y el comportamiento de la madre.

Hace relativamente pocos años se identificó uno de los genes que predeterminan el envejecimiento biológico. Llegar a los 80 años es hoy más fácil que ayer. Lo realmente complicado es alcanzar esta edad con un confortable estado de salud. En una población envejecida como la de Zamora, la Sanidad pública debería contar con el pertinente servicio de geriatría, aunque es verdad que cuenta con una unidad que funciona de maravillas, la Unidad destinada a la cronicidad, la UCA.

Le oí decir a un gran médico que el envejecimiento comienza en el momento de la concepción. Ya en la fase prenatal el desarrollo psíquico experimenta una primera orientación y entre los factores determinantes, y no en el último término, están las vivencias y el comportamiento de la madre

La mejor recomendación que puede hacerse, ayer, hoy y siempre, no es otra que la de hacer uso de hábitos y estilos de vida saludables. Lo inteligente es saber aceptar la vejez como algo natural. Eso también pasa por la aceptación de la familia y la propia sociedad. Hablamos de ancianos, no de trastos viejos que hay que aparcar en una residencia y con ello ya se cree haber resuelto el problema. Puede que el problema familiar que tantas veces suponen los ancianos, por necesidad de atención, pero no el problema de desarraigo y, cuántas veces de soledad, que sufren una vez que se les "aparca" en el lugar elegido.

Una vida digna de ser vivida precisa autoestima y esperanza, cariño y consuelo, ilusión y ternura, fe y cercanía, gracia y serenidad que son bienes intangibles. Son bienes que la sociedad no puede quedarse egoístamente, excluyendo de ellos a los demás, sobre todo si los demás son nuestros mayores. Compartirlo con otros es un regalo y un don que hay que saber apreciar.

Los mayores necesitan pocas cosas para vivir. Según Pemán bastaría con: "Una casa donde vivir. Pan tierno para comer. Un Cristo para rezar y Un libro para leer".