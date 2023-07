Reflexión después de las elecciones

Después de las elecciones al Parlamento, los políticos reflexionan y los votantes nos preguntamos. Vemos que, entre los políticos, se continúan repitiendo los términos "ultra-derecha" y "extrema derecha" con relación a Vox, y apenas si se habla de extrema izquierda o izquierda radical en referencia a los comunistas de Sumar (Podemos y otros), principales colaboradores del PSOE en la gobernanza o desgobernanza.

No lo entiendo. Muchos vemos claramente, en Vox, independientemente de haberles dado el voto o no, la derecha sin desviaciones. En España, no hay extrema derecha; al menos, a la vista de nadie. Clasificar como "ultras" a los de Vox, es colocarles un "sambenito", un estigma para meter miedo y restar la mayoría absoluta que pronosticaban las encuestas.

A la izquierda, que silencia sus vergüenzas, les ha salido bien: pese a su fracaso, acarician, desde las elecciones del 23J, la esperanza de continuar gobernando

A la izquierda, que silencia sus vergüenzas, les ha salido bien: pese a su fracaso, acarician, desde las elecciones del 23J, la esperanza de continuar gobernando. Los de Vox son hijos de Fraga, como los del PP; pero sin modificación alguna en la defensa de los valores de nuestra cultura ( vida, familia, educación, libertad y propiedad, respeto a la integridad física y moral...). Y si vamos a otros aspectos que preocupan en España, PP y Vox son constitucionalistas y tienen las manos, antes y ahora, limpias de sangre y sin rebeliones en su currículum contra el orden social. No tiene sentido que los votantes del PP, tengan o hayan tenido miedo a Vox, ni que los de Vox vean un fracaso en los éxitos del PP: en una buena familia, los éxitos de unos se estiman como propios; lo mismo, los fracasos. Sobre PP y Vox, acaba de decir la Portavoz de Podemos en la Asamblea de Murcia: "No hay ningún debate de ideas, porque... no hay diferencias ideológicas entre derecha y ultraderecha".

Antonia Berrocal