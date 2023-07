Hace tiempo ya dejé escrito que, antes de seguir dejando que los que quieren romper España sean quienes sigan marcando las pautas de su gobernabilidad. ¡Por Dios, no! lo que deberían hacer las señoras y los señores del PP y del PSOE es ponerse de acuerdo para conformar un gobierno de concentración nacional que diera una lección de patriotismo a toda esa caterva de antiespañoles que siempre andan intentando pescar a río revuelto, para ver que pueden sacar.

En nuestra democrática, y concretamente en la clase política, echo en falta más madurez y más sentido de Estado, al tiempo que, y lo digo convencido, sobran egos y personalismos, que son los que están impidiendo que la gobernanza de España tenga como objetivo principal el reforzamiento del Estado social y democrático de derecho en que, según el artículo1 de La Constitución, quedó constituida nuestra nación desde el momento de la aprobación de la Carta Magna.

Los independentistas solo dejarían de enredar si los grandes partidos constitucionalistas estuvieran dirigidos por patriotas que, viendo y sabiendo cómo está el patio, fueran capaces de ponerse de acuerdo para defender la unidad y la grandeza de España por encima de intereses personales, e incluso de partido

Aunque servidor, nunca lo he ocultado, es defensor de los principios del liberalismo conservador, en absoluto ve con malos ojos los que propugnan los socialdemócratas de verdad; por eso, en situaciones como la que está atravesando España, no tiene dudas acerca de qué, a la vista del resultado que arrojaron las elecciones celebradas el pasado día 23, lo mejor para nuestro país sería un gran pacto de gobierno entre los partidos que han obtenido mayor representación en el Congreso de los diputados, PP y PSOE, que son, o deberían ser los mayores defensores de los principios de la Transición. Si tal pacto se pudiera dar, todos los que, como he apuntado, andan intentando sacar tajada, no tendrían más opción que dejarse de mirar el ombligo y agachar sus orejas, y dedicarse a lo que se deberían dedicar, que no es otra cosa que acatar La Constitución y dejar de enredar.

De hacerlo así, lo siguiente debería ser abordar los importantes pactos de Estado que nuestro país está necesitando en las materias más básicas y fundamentales (sanidad, educación, justicia, seguridad, igualdad…), que, dicho sea de paso, es algo que la gran mayoría del pueblo español está anhelando.

¿Será o no será posible?… No lo sé. Pero sí sé que, tal y como lleva diciendo desde antes de celebrarse las elecciones, el señor Feijóo, que es el líder del partido que ganó en las urnas, lo va a intentar. Lo deseable es que el señor Sánchez esté también por la labor y, en lugar de dejar que sigan siendo Otegui o Puigdemont los que pongan precio a sus apoyos, entienda que ha llegado el momento de darles con la puerta en las narices y demostrar que es un patriota y no un egocéntrico sin remedio.