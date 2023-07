Canciones del verano para después de unas elecciones

Verano azul no será la canción del verano. Se equivocó el PP al utilizar la serie de la pandilla de amigos de Nerja en el arranque de la campaña electoral, sin tener en cuenta que lo que permanece en el recuerdo de aquel relato de verano son sus dos canciones más conocidas: "No nos moverán" y "No matéis mi planeta, por favor".

Las sombrillas azules del PP en la playa, que tal vez pretendían ser una burla crítica a la celebración de elecciones en plena canícula, evocaron en la sociedad el "No nos moverán" de la canción de lucha, que en su origen fue canción del movimiento sindical americano de principios del siglo pasado, después la adoptaron los negros del mismo país en la lucha por sus derechos civiles con Martin Luther King, para acabar siendo la sintonía hippie contra la guerra del Vietnam y del movimiento contracultural con la cantante Joan Baez. En la serie "Verano Azul" era la resistencia a moverse del barco de Chanquete, y hoy sigue siendo himno de lucha y resistencia en cualquier reivindicación justa que se precie.

"Nuestro mundo es la tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor", era la letra de la otra canción más conocida de la serie de televisión española, y se alineaba con el movimiento ecologista tan lejano de los postulados de la derecha del PP, y especialmente de sus socios taurinos, cazadores y olé.

Chanquete y Julia (María Garralón y Antonio Ferrandis) junto a la pandilla de jóvenes amigos, encarnaban en Verano Azul los valores del compañerismo, la lucha y resistencia, y la necesidad de cuidar el planeta. Pero el PP de las sombrillas parecía más próximo a los que se ponían "Cara al Sol" con la calor que hace en pleno mes de julio.

Afortunadamente, tampoco será canción del verano el himno de la Falange. Porque al final sucedió que aunque el PP fue el partido más votado, y aunque los azules cuentan con la inestimable ayuda de los que cantan "Cara al sol" con la derecha nueva (que es la vieja derecha de siempre), van a tener que ir retirando las sombrillas de las playas españolas, para dejar paso al rojo amanecer.

Tampoco lo tiene fácil para ser la canción del verano la del "rojo amanecer, que anuncia ya la vida que vendrá" de "El pueblo Unido", canción protesta de Chile que canta Quilapayún, y que también se ha convertido en un símbolo de lucha como "No nos moverán". Y no sólo porque la revolución proclamada en la canción esté más o menos lejos de los programas de gobierno de PSOE y Sumar, sino porque se necesita seguir sumando apoyos de otros partidos para poder gobernar, antes de que llegue "El final del verano" del Dúo Dinámico, Feijóo y Abascal.

Y aunque en los países catalán, vasco y gallego ha aumentado el apoyo a los partidos que cantan con respeto "Que viva España" (o al menos el estado español), lo cierto es que Yolanda Díaz ya ha empezado a bailar: sardanas con Junts y Esquerra; el aurresku con PNV y Bildu, y la muñeira que se le presume por gallega con el Bloque.

El triunfo como canción del verano de una tonada nacionalista tampoco parece imponerse con claridad, por más que Junts haya formado una cobla para entonar "Que no hi ha terra més ufana sot a la capa del sol. Som i serem gent catalana" de "La Santa Espina" que puede acabar siendo "como una espinita que se me ha clavado en el corazón": Puigdemont. Y se queden más panchos que Los Panchos, a menos que Feijóo hable catalán como Aznar en la intimidad de la cartera de intereses.

Tampoco van a ganar las Coplas de Picadillo de Teruel Existe esa "Canción que cantábamos juntos" (del paisano Agustín García Calvo) el pueblo y los pueblos de la Zamora vaciada. Porque la voz de Teruel ha dejado de existir en el parlamento español para poner voz a las tierras olvidadas: "las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes la sola la extensa llanura" de Paco Ibáñez, "A galopar".

Y aunque en Zamora hemos evitado volver a dar la nota con el "Cara al sol" del diputado de Vox, tampoco vamos a poner entre Los 40 principales ni "El bolero de Algodre", ni un charro de Aliste, aunque se empeñe el presidente de la Diputación. Porque en Aliste hay "Arbolito florido" pero quemado, y cantan "El alma tengo lleno de confusiones, desde que me dijiste ciertas razones".

La tabarra del verano, similar a las canciones de Shakira a Piqué pero con menos éxito, la han dado el dúo Pimpinela derechista de Feijóo y Abascal: "¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti". Y a la zaga le va el dúo Pimpinela feminista de Ione y Yolanda: "Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Jamás te pude comprender".

El difícil que se impongan como ganadores porque el pueblo que se movilizó para votar la canción del verano de los próximos cuatro años, ha elegido cantar la misma copla: "Cuando calienta el sol" (los Payos), nos "Vamos a la playa" (Righeira) y vamos a “El chiringuito” (Georgie Dann), los unos. Y los otros, "Me voy pal pueblo, hoy es mi día" (los Panchos). Y tan panchos de nuevo aunque en el pueblo no haya ni "bares, qué lugares, pensados para conversar" (Gabinete Caligari).

Aun así nuestros pueblos no son los peor colocados en la competición. Porque un año más gana por goleada, perdón, por desgraciada, la canción “Papeles mojados” de Chambao: “muchos no llegan, se hunden sus sueños, papeles mojados, papeles sin dueño”. Su canción se ahoga en los mares que rodean la tierra firme e injusta de ese "Mediterráneo" de Serrat: "Qué le voy a hacer si yo"… Me hundí en el Mediterráneo.

Así que ante el incierto panorama de la canción del verano electoral, no nos queda otra que seguir preguntando con José Feliciano "¿Qué será": "Pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena el abandono son tu triste compañía". Porque en los pueblos de Zamora se ha elegido la misma cantinela bipartidista. Y seguimos: "Como un burro amarrado a la puerta de un baile", como El último de la Fila.

Pero es verano, y volverán a los pueblos de Zamora esos "amigos se fueron casi todos, y los otros marcharán después que yo". Para que sea lo que sea se llenen los pueblos de la "Fiesta" de Rafaella Carrá ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!

Y volverá a sonar en las calles la canción "Resistiré", del Dúo Dinámico, como cuando el Covid, como cuando el paro, cuando la emigración.

Eso sí, versión canción del verano: Veranearé en el pueblo de mis padres, / de mis abuelos y de la infancia que ya se fue. / Y aunque me cierren el consultorio y los bares / o del grifo ya no salga agua potable de beber. / Veranearé en la sierra quemada / y baches de las carreteras yo soportaré. / Y aunque los del PP aquí sigan mandando / es mi pueblo y las fiestas yo también celebraré. / Veranearé para seguir viviendo / en las calles del pueblo que me vio nacer. / Veranearé, resistiré.

Porque ya sabéis que "El pueblo, unido, jamás será vencido".

(*) Diputada Provincial de IU