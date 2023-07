Poesía todo el año

Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza

Ocnos- Luis Cernuda

Con estos días de paso lento también podemos ver lirismo, delicadeza en las imágenes que refleja con la naturaleza el sentir reposado, como nos muestra "Ars Naturae", (Ed. Pigmalión 2023), de Luciano García Lorenzo. "Pero es que lo mío era estar sentado bajo un fresno. / Y escuchar a las grullas. Y deslizarse el agua en las aceñas, / sentir el aire, leve, culebrear entre las hojas de los chopos".

En este libro asoma el instinto, la vida a raudales, también la del propio poeta, contenida, sabia en su desarrollo, que se sabe parte, sencillamente, del universo del hombre y de la vida. "Mi tiempo es dejar el tallo madre y volar / y danzar lenta, mansamente, en un aire / empapado de una puesta de sol madrugadora".

Siempre anda la métrica atenta, suave, casi puro ritmo escondido que baila en el vaivén de lo que cuenta el verso. Y no muestra sólo una escena el poeta a los ojos del lector sino una reflexión (que puede servir a otros) de la experiencia vivida, sin tapujos, igual de amarga o cariñosa que la misma vida. "Dime, ramo verde, dónde está mi amada .../ si bebió en la fuente de las cuatro aguas, / si quedó dormida bajo la enramada".

Un verdor de palabras frescas que además de abrirnos a pensar y sentir, albergan o descubren la infancia y una Zamora presente de recuerdos en su paisaje y su lenguaje que pretende sacudirnos la modorra y sacarnos del olvido

Así aparece la viveza de la pena, del olvido junto a la alegría, el orgullo satisfecho de haberlo sentido y compartido. "Se está secando el mar, en la playa no hay conchas / y no puedo llevar a tu cuello el collar prometido / y pregonarlo con esa caracola". El amor -y la mujer- también recorre los versos de "Ars Naturae", y se hace siempre presente, convirtiendo el tiempo en un eje vertebrador junto a la naturaleza, que en sus finos y delicados detalles le otorga la mirada reposada del poeta para mostrar lo evidente, que, sencillamente, vivir es el (único) sentido de la vida que nos toca. Nada hay más allá. Admitirlo en la medida de cada cual, y hacerlo a pleno rendimiento es el mérito que corresponde al ser humano. “No hay dolor en el alma y mi cuerpo aún sabe de piel dulce. / En mis manos renuevos de olivo y en el hombro un jilguero. / Que pronto me fundiré en las glaciares aguas de ese lago". Pensar lo vivido convierte ese contar historias y experiencias en un diálogo al aire de la propia narración, abierto a la ternura que esconde una escena visual, una descripción que deslumbra porque acerca las sensaciones (o las ideas) al lector como si fuera el agua al borde una playa que parece sin orillas, porque se expanden las palabras, dulces o agrias, del poeta con una melodía sin estridencias, en busca del cobijo, del reposo que anhela su final consentido.

Celebremos que este verano nos ha traído con este último libro de Luciano García Lorenzo -poeta bien arraigado- un verdor de palabras frescas (necesarias) que además de abrirnos a pensar y sentir, albergan o descubren la infancia y una Zamora presente de recuerdos en su paisaje y su lenguaje que pretende sacudirnos la modorra y sacarnos del olvido. Preparémonos a la lectura.

"Tener el apero por vestido y en los ojos el sol de la alborada. / Después, seguir el surco. Y el alma un granero de aire limpio".

(*) Profesor de Literatura e investigador