Aún hay quien se frota los ojos por el inesperado desenlace de las elecciones generales del pasado domingo. De nuevo, los resultados ponen en entredicho el pronóstico de la mayoría de las encuestas. Los sondeos publicados han fallado estrepitosamente, porque reflejaban una tendencia de voto hacia el bloque de la derecha y una infraestimación de Pedro Sánchez.

El diagnóstico de los análisis demoscópicos era prácticamente coincidente y, por ejemplo, ninguno fue capaz de medir con precisión hasta qué punto los socialistas iban a absorber tanto voto nacionalista en Cataluña. Tampoco las encuestas han contemporizado el impacto en contra de Vox tras su entrada como socio de gobierno en varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Otros factores marginados han sido el desgaste del PP en la recta final de la campaña y el manual de resistencia exhibido por enésima vez por Sánchez.

Aunque el PP ha ganado las elecciones, los dos grandes partidos tienen opciones en función de los apoyos. Incluso el prófugo Puigdemont puede tener vela en este entierro.

Pero también existe la posibilidad de que la gobernabilidad del país se enquiste y asistamos a un serial hasta navidades. Así las cosas, cuadrar este sudoku es empresa complicada ya que, lamentablemente, aquí cada uno va a lo suyo, sin sentido de estado. La estabilidad parece ser un objetivo alejado, justo cuando más necesaria es para cuadrar cuentas y cumplir con Europa.

El guirigay político que se avecina no es la mejor receta para combatir la inflación, contrarrestar la subida de tipos de interés y potenciar el crecimiento económico y de empleo. Eso, por no citar otros desafíos igual de importantes como la gestión eficiente de los fondos europeos, el sistema de pensiones y la equidad de la financiación autonómica. Mucho por hacer, pero me temo que eso no marcará el desenlace de ninguna mesa de negociación para llegar a La Moncloa.