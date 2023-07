Alegrar las vacaciones

Pienso en las muchas personas de todas las edades, género y condición que van llegando a los pueblos. Pienso en ellas, que ansían, buscan, les agradaría, ampliar su saber, su cultura, su información. Estar al día de lo que ocurre en su comarca, provincia, comunidad, país. En el mundo. Dónde hay fiestas, conciertos, lugares hermosos para el ocio y el recreo. Porque una gran sección, sin desmerecer la otras, con información abundante y buena de la Opinión de Zamora son las páginas dedicadas a las Comarcas. Pienso en esas personas que, como yo, disponen de tiempo para ejercerse en la lectura reposada, serena, actual. Pienso en esas personas que cansadas de tanta televisión que empieza una información y cuando uno se da cuenta, ya pasó, como el AVE. No podemos recuperarla, escucharla varias veces para percatarnos dónde está la falacia, el sofisma, la verdad a medias.

Pienso en esas personas como yo que queremos pausadamente leer y leer varias veces para interiorizar lo informado, reflexionarlo, hacerlo nuestro. Pienso en las personas que les gusta hacer crucigramas para mejorar su memoria y agilidad mental. Pienso en esas personas que, como yo, buscan un medio para entretenerse y culturizarse simultáneamente. Hoy puedo decir que, cuando empiezo mi tiempo de ocio, de relación, de recreo, de vacaciones, recurro al periódico provincial, a la Opinión de Zamora. Llamo a Administración y hago una suscripción para dos meses.

Hay estudiosos que ya han investigado los múltiples beneficios que reporta a la persona, la lectura asidua de un diario. Pero yo lo constato en mí mismo

Cada mañana, puntualmente, la empresa distribuidora me trae el ejemplar del día que recojo con cariño e interés. Reciente, fresco y caliente como la lechuga del huerto o el pan que prepara la panadera Transi o los panaderos de tantos pueblos, en horno de leña. Y ya a la sombra del porche o de un árbol, leo y releo. Me es una compañía tan grata y alimenticia para mi espíritu como lo es el desayuno para el cuerpo. Con relajación me conecto con la comarca, la provincia, el país, el mundo.

Y gozo y sufro con las alegrías y penas, con las ilusiones y fiestas de mis compatriotas. Me siento, mirando sus páginas, más ciudadano del mundo y de mi provincia. Y de paso, admiro el esfuerzo, el trabajo, la pericia de esas mujeres y hombres que trabajan en su elaboración y me sorprende cómo tan pocos pueden informar de tantos y para una multitud tan diversa. Pocos al servicio de muchos. Hay estudiosos que ya han investigado los múltiples beneficios que reporta a la persona, la lectura asidua de un diario. Pero yo lo constato en mí mismo. Me gusta su lectura, me recrea, me culturiza, me hace sentir con muchas personas, alegrarme cuando sé que a muchos les va bien.

¿Es todo color de rosa e inmejorable? No. Los informadores y este periódico, como todo producto humano pueden tener errores. Pero aquí entra en juego la inteligencia del lector que los puede descubrir y aprender de los errores, es también un saber. Y la ventaja es que, como se trata de un diario, descubierto el error por los propios periodistas, al día siguiente le pueden subsanar.

En una época en la que nadie o pocos se atreven a dar consejos, este relato parece serlo. Niego tal intención. Simplemente he pretendido comunicar lo que a mí me hace bien y a muchos según estudios de eruditos, les pasa lo mismo. Incluso en el cuerpo. Es por eso que me he atrevido a pensar en muchas personas que podrían disfrutar y beneficiarse como yo. Ni soy un adulador, ni un asalariado del periódico, pero sí un conocedor y estudioso de la información y su beneficios. También de la profesionalidad de los redactores que, cada día, con mucho esfuerzo y saber, nos ponen al corriente de los que pasa en nuestra cercanía, en el mundo.