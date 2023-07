Goethe y las elecciones

La frase de Goethe "prefiero la injusticia al desorden", es mal entendida por los violentos. La citan aparentando la cultura de que carecen; sólo saben que fue alemán aunque entonces Alemania todavía no existía. Él trabajó para reformar el muy pequeño y humilde, pero progresista, Estado de Weimar, toda una referencia de progreso democrático. Aunque su mayor fama fue como escritor de él se dijo que fue "el más grande hombre de letras alemán ... y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la Tierra", por la inmensa actividad en tan diversos campos como la óptica, donde desarrolló una teoría sobre el color. También son notables sus otras investigaciones científicas en meteorología, geología, química y en la teoría de la evolución del hombre a partir de sus estudios en anatomía.

Las personas con mente reaccionaria la utilizan para justificar su propio desorden en la represión de las libertades; ignoran que ahí reside el mayor desorden; en no conducirse conforme exige la naturaleza, como propuso Marco Aurelio, sin duda el emperador romano más reflexivo, que no hay que confundir con hacer todo lo que a uno le viene en gana, sino lo que la naturaleza hace de modo, diríamos hoy, "ordenadamente científico"

En realidad, la frase de Goethe fue algo distinta: "Prefiero cometer una injusticia antes que soportar el desorden"; aunque también permite una interpretación reaccionaria, por lo que hay que saber, como siempre que se cita una frase aislada, cuál fue el contexto en el que se pronunció. En este caso, fue la defensa del saqueador e incendiario francés al que se pretendía linchar tras el sitio de Maguncia (1793) en el contexto de la primera de las guerras revolucionarias francesas, sin ni la opción a un "juicio justo". Su espíritu es el de la frase "es preferible que cien personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra", debida a William Blackstone, un jurista del S. XV que tardó muchos siglos, hasta ayer mismo, como quien dice, en incorporarse a las constituciones democráticas, cristalizada en la "presunción de inocencia" que mantenemos, aunque de ese progreso abusen los delincuentes. En realidad, este pensamiento es mucho más antiguo. Ya lo encontramos en la filosofía griega: Sócrates, Platón, Demócrito y tantos otros, que se preguntaban: "¿Es mejor soportar una injusticia o cometerla?"; o en la aclaración de Cristo sobre cuántas veces hay que perdonar a alguien por lo mal hecho: "setenta veces siete", fue la respuesta que es una metáfora de "siempre".

Incluso si la tomáramos al pie de la letra, el progreso sería igualmente infinito. Pocos, si alguno, han sufrido cuatrocientos noventa atropellos como para agotar el mandato numérico.

Viene esta reflexión a cuenta de una actitud que considero irracional y falta de ética de algunas formaciones políticas que propagan un mensaje de odio y prometen imponer "su orden", violentando la justicia que sólo lo es justicia si es más clemente que "rigurosamente justiciera". Todos soportamos pequeñas violencias en aras de la convivencia pacífica. Toda "paz" implica un perdón generoso de las violencias recíprocas. Lo hubo en las guerras carlistas con aquel ejemplar "abrazo de Vergara"; no lo hubo el 1 de abril; pero sí se produjo con la Ce78 por los vencidos. Esta misma generosidad, manteniendo un discreto rigor, se ha producido con otros desvaríos, algunos dolorosamente sangrientos, imposibles de olvidar. Ello no impide un cierto nivel de perdón social sin mengua de un ápice de solidaridad con las víctimas con las que tenemos una obligación moral todos los que, sin mayor mérito que ninguno de ellos, tuvimos la fortuna de no sufrir lo que ellos siguen sufriendo.

Por eso me produce tristeza ver como algunos partidos políticos ofrecen como fórmula de convivencia política el fomento del "odio eterno a los romanos" que juró Aníbal. No se puede entregar el poder al que cultiva el odio. Menos aún si han olvidado el beneficio recibido por la indulgencia social que les benefició, que "nadie está tan libre de pecado como para tirar a nadie la primera piedra", algo que olvidamos todos los días.

No cabe confundir la democracia con la liturgia de las elecciones. Un país que tiene legalizados a partidos instalados en la discriminación, en el odio al que piensa de otro modo, cuando lo que procede es solo lograr un legítimo desacuerdo.

En la promesa de destruir una convivencia provocando el enfrentamiento irracional propio del que se considera único propietario de la verdad absoluta; del ignorante de que "esos propietarios de la verdad" han sido siempre los causantes de la infelicidad de todos a lo largo de la historia, la de su violenta imposición por su incapacidad en convivir respetando en paz la diferencia de nuestros puntos de vista.

El que promete destruir revela la violencia de su conducta frente a la actitud conciliadora del que promete reformar lo que sigue siendo imperfecto, una tarea sin fin. Solo el que promete la reforma promete la no violencia. La promesa implícita de la violencia, algunas veces es explícita, es una mala compañía del que quiere accede al poder, por ello es peligroso dárselo.

(*) Abogado. Doctor en Química Industrial. Exsecretario primero del Ateneo de Madrid. Secretario General del Centro de Estudios Ateneos