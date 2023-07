Fallaron las encuestas

O casi. No hilaron muy fino, no. Incluidas las más afamadas, aquellas que a lo largo de los años han venido clavando los resultados. Esta vez han vuelto a fallar estrepitosamente. Las cifras que se barajaban antes de iniciarse el recuento de votos nada han tenido que ver con el resultado final que es el que ha publicado nuestro periódico.

No se tuvo en cuenta el voto oculto que, posiblemente es el que ha dado el giro que nadie esperaba. Ni los propios interesados. De ahora en adelante tendrán que contar con él para intentar atinar. El voto oculto es un fenómeno que sirve tanto para no querer responder a la pregunta planteada como para dar una respuesta falsa. Y eso puede indicar infinitas cuestiones, entre otras la de querer mantener el secreto. Al voto oculto hay que añadir los indecisos que pueden hacer caer la balanza de un lado u otro, sin que sepamos de qué depende. Posiblemente no tenga nada que ver con la ideología.

No podemos olvidarnos que son muchos los votantes que entregan su confianza a una persona determinada sin que nada tenga que ver con la ideología. Ignoro si son factores que se contemplan al elaborar las encuestas. Lo cierto es que se crearon falsas expectativas. Entre los opinadores se dice que el factor fecha, al tratarse de un domingo canicular, ha tenido mucho que ver.

Puede suceder de todo. Hasta que se convoquen nuevamente elecciones. No hay que descartar ninguna posibilidad ante el clima de incertidumbre que se ha creado.

Si me preguntan no puedo decir otra cosa que lo que refleja la realidad: las elecciones las ha ganado Alberto Núñez Feijóo. Sólo que en estos tiempos que nos toca vivir, salvo mayorías absolutas, los pactos mandan, terreno en el que Pedro Sánchez se mueve como pez en el agua. No voy a entrar en disquisiciones de tipo alguno, simplemente reflejo, una vez más, la realidad que es la que manda. El escenario actual no puede ser más incierto, no sabemos si se representará un drama, una tragedia o una comedia. Y aquí, Melpómene y Talía no tienen nada que ver.

Pienso humildemente que debería gobernar la lista más votada y, luego, conforme avance la legislatura, ya se verá lo que haya de verse. Me temo que mi humilde pensamiento nada tenga que ver con lo que va a suceder. Puede suceder de todo. Hasta que se convoquen nuevamente elecciones. No hay que descartar ninguna posibilidad ante el clima de incertidumbre que se ha creado. Merced a lo que nos iban diciendo las encuestas, nadie o casi nadie se imaginó que podría darse esta circunstancia. Y se dio. No me fio de las encuestas. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. A lo ocurrido le remito.