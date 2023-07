Por una participación electoral que apuntale el futuro de Zamora

Acabó, al fin, una campaña electoral tan larga como ponzoñosa. Y quizá sea esta la mejor de las razones para que los votantes acudan hoy a ejercer su derecho de sufragio, si no es uno de los 11.000 zamoranos que han anticipado su intención por correo. Una participación masiva representa también la demostración del interés ciudadano por todas aquellas cuestiones que les preocupa, aunque la mayoría de ellas se han deslizado entre el lodo que han aderezado declaraciones, actos de partido y pretendidos debates. Acudir a las urnas es un símbolo más necesario que nunca para apuntalar una democracia amenazada por las políticas de bloques.

El acto cívico de presentarse en el colegio electoral y aceptar el resultado de la mayoría esa misma noche, marca la altura moral de una sociedad necesitada de más diálogo, más sosiego y menos incertidumbre.

Para muchos este día, coincidente en un domingo en pleno mes de julio, de vacaciones o en un puente festivo, como ocurre en Castilla y León, ha supuesto un contratiempo, sobre todo si van a formar parte de las imprescindibles mesas electorales, encargadas de controlar el desarrollo normal de la jornada. Un deber, en contrapartida a un derecho, el de ejercer el voto, que es fruto tanto de la lucha como del espíritu de ese consenso perdido entre los parlamentarios de distintas siglas.

A pesar del descenso de población, los zamoranos se aprestan a cumplir. Las excusas llegadas a la Junta Electoral no hacen peligrar, en principio, la constitución de ninguna mesa. De nuevo, la cordura de la mayoría de los ciudadanos frente al grito de quienes dicen aspirar a ser sus representantes. Lo mismo puede decirse con el voto por correo. Es peligroso aplicar la moda conspiranoica a un sistema electoral, el español, que jamás ha sido cuestionado desde que se restauró la democracia hace casi medio siglo.

Lo que debe reinar este 23 de julio es la esperanza. Las ganas de avanzar en lo conseguido y de cambiar lo que se necesite modificar para seguir progresando como sociedad. Quienes tuvieron el privilegio de vivir esos albores del sistema democrático tienen que servir de espejo a los más jóvenes que, a menudo, son también los más desencantados.

El pasado jueves, en estas mismas páginas, un grupo de votantes de esa franja de edad cada vez más menguada en el censo provincial expresaba abiertamente su frustración. La generación que alumbra talento en las aulas del Campus Viriato o en las titulaciones de Formación Profesional vive bajo el mantra de que tendrán un futuro peor que el de sus padres, pese a haber tenido más oportunidades de formación y un acceso nunca visto antes a los avances sociales de los últimos años. La única manera de desmontar ese falso mito es demostrar que los votos no sirven para enfrentar, sino para construir una sociedad abierta, inclusiva y con un porvenir sin incertidumbres incluso en territorios donde las cosas parecen ponerse muy cuesta arriba, como Zamora.

Dicen no sentirse representados y echan de menos una mayor formación cívica y conocer a fondo tanto el funcionamiento como el sistema electoral. Quizá porque lo que acaba trascendiendo no son las posibilidades que se abren, aún en medio de terribles dificultades, sino el discurso de la confrontación que cobra tintes peligrosos en las redes sociales, la fuente preferida de información de los más jóvenes. Cuando expresan así su desaliento están hablando de un déficit de formación democrática que urge corregir y que, seguramente, tendría que tener sitio en las aulas, además de en cada casa. No son unas elecciones cualquiera. Los próximos cuatro años serán, por fuerza, decisivos para Zamora. La participación nos refuerza la posibilidad de exigir a quien forme Gobierno sus promesas, si las hubo, y a corregir los desequilibrios que nos hacen descarrilar de la senda de la prosperidad. Quien asuma la Presidencia estatal lo hará también de la Unión Europea en los próximos meses. Bruselas no queda tan lejos. Las decisiones que allí se tomen afectarán a muchos de los intereses provinciales: desde infraestructuras a la nueva agricultura y ganadería. Hay demasiadas cosas en juego como para quedarse al margen y no implicarse mediante un acto sencillo, pero trascendental.

Este domingo, de los casi 163.000 electores llamados a votar en la provincia de Zamora, unos 5.000 lo harán por primera vez. Y ese debut en la responsabilidad como ciudadanos que marca la mayoría de edad tiene que ser correspondido por la reafirmación de los principios de soberanía popular que recoge nuestra Constitución. Esa Carta Magna que reconoce el derecho a la igualdad de todos, independientemente de su condición social, raza, sexo o religión. También independientemente de donde vivan, aunque se trate de la despoblada Zamora rural.

Esos jóvenes representan el futuro de la provincia. Cada voto cuenta para evitar que su destino sea el de hacer la maleta y buscar otro lugar donde desarrollar esa formación exquisita que han recibido en la tierra que los ha visto nacer. En ellos reside la esperanza, la misma que se depositará hoy con cada uno de los votos que se introduzcan a las urnas.