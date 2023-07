Tan iguales, tan distintas

A los que ya peinamos canas las citas electorales, aunque, en ocasiones, puedan parecer pesadas nos siguen produciendo emoción, un remusguillo misterioso y vivificador que procede, sin duda, de aquellas épocas en las que no se podía votar; incluso estar a favor de ello era delito. Al menos, me sucede a mí y me imagino que a todos los que acudieron a las urnas por vez primera en un lejano 1977 que retorna a la actualidad, con la democracia consolidada, cada cuatro años. Acercarse a la mesa electoral, identificarse, entregar las papeletas al presidente, ver como las introduce en una caja trasparente, escuchar eso de “Fulano de Tal votó” y saber que tu nombre pasa ya a una lista de quienes han cumplido con un deber cívico tiene algo de liturgia, de admirable rutina, de pequeña-gran satisfacción. Y todo eso, claro, lo podemos (lo debemos) hacer hoy. Muchos ya lo han realizado a través del voto por correo, que ha alcanzado cifras desconocidas y altísimas, lo que prueba que hay interés por los comicios y que la fecha veraniega no plantea, como algunos han criticado, problemas irresolubles. Si se quiere, se puede. Y ahí está para demostrarlo el magnífico y encomiable trabajo de los empleados de Correos, sometidos a una injusta sospecha.

Que culpa tienen ellos de que también los hayan metido en campaña electoral

Nunca sobra hablar de la importancia de citas como la de hoy, especialmente cuando los populismos tan en boga quieren rebajar el peso de las votaciones y tratan de hacernos ver que nuestros votos carecen de enjundia para determinar quien o quienes nos van a regir. En definitiva, alejar a los ciudadanos de la política y anular su capacidad crítica para así manejarlos mejor; que solo gobiernen las élites, los privilegiados; el resto que trabaje y pague impuestos.

Por todo esto, y por muchas razones más, las elecciones de hoy son vitales. En realidad, todas lo son, pero, en este caso, hay un componente añadido. Son iguales a otras anteriores (votamos, elegimos diputados y senadores); sin embargo, son bastante distintas. Por una razón muy sencilla: no solo vamos a decidir quién nos gobernara los próximos cuatro años, sino también el tipo de sociedad que queremos, cuál será nuestro futuro, hacia donde deseamos ir, en manos de quienes depositamos nuestro destino más inmediato y quizás el de lustros o decenios. No, no son unos comicios cualquiera. No son semejantes a aquellos en los que únicamente votábamos para llevar a unos u otros a La Moncloa. Ahora hay mucho más en juego porque del resultado de las urnas dependerá el porvenir de una nación y de una sociedad que actualmente pasa por situaciones impensables hace algunos años.

¿Recuerdan cuando la desaparición de la URSS y el hundimiento del bloque comunista significaban el triunfo del capitalismo, el fin de la guerra fría y demás? No muchos años después estamos como estamos, con una guerra atroz a las puertas de Europa y con las economías temblando. Y con miedo hacia un futuro de incertidumbre que algunos se encargan de atizar para llevar el agua a su molino, para proponer ¿soluciones? que pueden ser cualquier cosa menos democráticas y respetuosas con los derechos de los demás. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, la gente corriente para no retroceder, para intentar mantener y mejorar lo que tanto nos ha costado? Lo primero, ir hoy a votar. Si tú no votas, otro lo hará por ti; es decir su opinión contará y la tuya no; el tendrá capacidad de decidir y tú no pasarás de ser un bulto sospechoso por mucho que te creas en posesión de la verdad o por mucha autoestima que acumules. Sí, ya sé que votar no lo arregla todo, que se suelen sufrir fuertes y continuas decepciones con aquellos a los que has apoyado, pero ¿cuál es la alternativa?, ¿qué soluciona la abstención, el desprecio a las urnas?

Es posible que algunas de estas dudas hayan pasado por su cabeza en la jornada de ayer, esa que llaman de reflexión. Si ha sido así, enhorabuena. Nunca estorba la reflexión, el pensamiento (especialmente si es crítico) y menos en estas circunstancias cuando tanto, nada menos que nuestro futuro, está en liza, cuando está sobre el tablero un modelo u otro de sociedad, formas distintas de entender la libertad, los derechos humanos, el progreso, la economía, la dignidad, el respeto, la convivencia, el desarrollo social…Demasiadas vertientes, como para quedarse en casa a verlas venir. Acabaré con un clásico: si no vas a votar, después no te quejes.