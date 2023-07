Frente Popular de Hispania

Gobierne quien gobierne, la economía en España siempre va bien, siempre va como una moto. Hasta que llega Cáritas y te devuelve a la cruda realidad. Una realidad de pobreza, subalimentación, falta de oportunidades, papeles, trabajo y futuro.

Pero da igual, porque cuando la Ciencia matemática evidencia que España no va tan bien, no se tiene ningún reparo en negar la mayor, o lo que es lo mismo, se reniega de la religión matemática y se manifiesta público desprecio hacia sus fieles.

Es lo que sucede con la pobreza en el paraíso fiscal de Madrid, que se niega y no existe; Con el trabajo esclavo en la agricultura que denunciara la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, se niega y no existe; con la emergencia climática, que azota con mayor crudeza a la geografía española que a los países vecinos, se niega y no existe.

Los políticos son como los guajes que se tapan los ojos y creen que han desaparecido.

No tengo vida, pero sí quehaceres familiares. Mío es el deber moral de devolver a mis seres queridos, ahora vulnerables y doblegados por la edad y la enfermedad, los cuidados y los mimos que me prestaron cuando era chica. Acepto la misión de buen grado, de bien nacidos es ser agradecidos.

Cuando paseamos, despacito, a paso de gente obrera que ha doblado los lomos para sacar adelante a su familia y a su país, el mismo del que falsos patriotas a una bandera pegados pretenden explotar todos los recursos, presto atención al mal estado de las calles y a las conversaciones de la juventud.

Sí, ya sé, tengo que hacerme con la camiseta "Qué miras, cuza", diseñada con orgullo zamorano por Lumbre.

En el libro Regénesis: Cómo alimentar al mundo sin devorar el planeta, el divulgador científico George Monbiot, demuestra que es posible dar de comer de un modo saludable y sostenible a la humanidad prescindiendo de la agricultura y la ganadería intensivas

Para la mayoría, la agricultura es la película Fast and Furious al modo rural. Sólo hablan de mega-tractores, caballos de potencia y funciones de los ordenadores a bordo. No les preguntes por la mala salud de la rizosfera, la permacultura, o la filosofía del taoísmo aplicada a la agricultura del sabio Fukuoka, autor de La Senda natural del Cultivo. Los agricultores han muerto, han sido sustituidos por mega tractoristas que saben diferenciar un McCormick de un Deutz-Fahr, y poco más.

Sin embargo, la última vez me ha sorprendido gratamente escuchar el alegato de un labrador joven a favor de la necesidad de proteger los suelos, realizando menos labores invasivas, para no acabar volviendo infértiles los terrenos. Otro Zaratustra clamando en medio del desierto...

En el libro Regénesis: Cómo alimentar al mundo sin devorar el planeta, el divulgador científico George Monbiot, demuestra que es posible dar de comer de un modo saludable y sostenible a la humanidad prescindiendo de la agricultura y la ganadería intensivas. Con una sencilla receta: regenerando el suelo. Un suelo más rico en nutrientes es igual a una mejor cosecha.

El Estado chino está probando una variedad de arroz perenne, que se planta una vez y se cosecha durante cinco años. Con lo cual, la tierra no sufre tanto y se regenera más fácilmente. En los USA, a través The Land Institute, una organización de investigación sin ánimo de lucro, se está probando con éxito un cereal perenne y milenario de origen asiatico, el Kernza. Igualmente, se planta una vez y se cosecha durante cinco años. Por ahora se puede encontrar en cereales para el desayuno y cerveza.

Nuestro ITACyL, el Instituto Tecnológico de CyL, está ojo avizor y a la caza de estudios privados que vienen realizando campesinos y ganaderos a título individual. Como la siembra de trigo sarraceno, una variedad ancestral, más nutritiva, y resistente a sequías extremas, o la utilización de la lana de oveja en estado líquido para abonar los campos regándolos. No hay que enterrarla, como sucede con el estiércol, por lo que es una práctica no tan invasiva.

Otro sabio, Albert Einstein, denunciaba que el ser humano sólo necesita 20 centímetros de suelo para sobrevivir, que son los que requiere la raíz de un cultivo para desarrollarse, y es tan estúpido que está destruyendo esos mismos 20 centímetros de suelo tan vitales.

En los años 60 nace la llamada Revolución "Verde”"de la agricultura, en la que todo vale con tal de aumentar la producción de alimentos. Desde el uso de peligrosos pesticidas capaces de provocar enfermedades, envenenamientos, reducir la fertilidad y alterar la sexualidad de los animales acuáticos y terrestres, incluidos los humanos, hasta modificar el ADN de las variedades a cultivar y de los animales a criar para alimento humano.

De aquellos polvos estos lodos. Aquella revolución agronómica, agrofinanciera, agrotóxica y agromafiosa no consiguió su objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Sin embargo, sus terribles consecuencias las padecemos en la actualidad y las seguirán sufriendo los españoles del futuro.

Consecuencias que son responsables en un alto grado del caos climático que nos amenaza como especie, y que los paganos adoradores del becerro de oro se empeñan en negar. ¿Cómo? Negando la Ciencia y despreciando públicamente a los verdaderos creyentes de la religión científica.

¿Qué ha hecho la Ciencia por nosotros?, se preguntan, fruto de su insania, los talibanes del Frente Popular de Hispania. Pero es que ya no merece la pena molestarse en contestar a estos mostrencos, a pesar de que nos privemos de pasar un buen rato riéndonos de ellos, no con ellos.

Con tanto acólito de la irracionalidad suelto, no es de extrañar que cada año repongan en la tele La vida de Brian, la delirante genialidad cinematográfica del grupo de comedia inglés Monty Python. Y es que el mundo sigue igual que en 1979, superpoblado de majaras.

De lo que tampoco hay dudas es de que si los fanáticos del Frente Popular de Hispania ladran, es porque la Ciencia cabalga. Pues que siga cabalgando, y los talibanes rabiando.

(*) Ganadera y escritora