A sus órdenes, mi general

"Corresponde al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico". Esta definición del estratega militar chino Sun Tzu, podría muy bien aplicarse al General Jefe del Mando de Ingenieros y Comandante Militar de Salamanca y Zamora, don Julio Rello Varas. A lo que habría que añadir, su afabilidad, su cercanía, su campechanía, su amabilidad y su sencillez. El general Rello tomaba posesión del cargo la pasada semana en una ceremonia militar que, como todo lo que organiza el mando de ingenieros, brilló con luz propia y la que un sol de justicia prestó a un acto que estuvo presidido por otro general, el general de división, don Juan Francisco Arrazola Martínez, jefe del Mando de Apoyo a la maniobra. Hombre también de su tiempo dueño de un talante envidiable.

No tardará el general Rello en visitar Zamora, plaza que no le resulta desconocida siendo como es un soriano de Lumías, preciosa localidad de la comarca de Berlanga, es decir, siendo un castellano y leonés que ejerce, como lo ha demostrado a lo largo de una envidiable trayectoria militar, desde su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza en septiembre de 1987.

El general Rello, de conversación amena, ha desempeñado en los últimos años la Jefatura de Estado Mayor del Cuartel General de la Brigada Logística de Zaragoza, ciudad en la que creció como hombre y militar. Aunque no hay que olvidar que la mayor parte de sus destinos han estado ligados al Batallón de Zapadores de la Brigada Paracaidista, durante tres lustros. El General Rello es de esos militares españoles que ha prestado su experiencia y profesionalidad, acrisoladas en un trabajo eficiente y eficaz, en nada menos que seis misiones internacionales, cuatro en Bosnia y Herzegovina, una en el territorio de Kosovo y otra en Malí. Y en todas ellas ha dejado su impronta. Es de las personas que dejan huella.

No es de extrañar que los mandos españoles gocen de justa y merecida fama entre los ejércitos de otros países. No es la primera vez que ese reconocimiento parte del mismísimo ejército estadounidense. La fuerza de los valores que a modo de conjunto de principios representan el espíritu militar español, están presentes en el general Rello, como manifestó en su discurso con una humildad digna de encomio: "Haré la tareas que se me encomienden, con especial disponibilidad, humildad y compromiso". Pilares que, a buen seguro, junto a la más absoluta entrega, serán los que sostengan su paso por el Mando de Ingenieros donde hará "camino a la victoria" al andar, al amar y al servir porque sólo vale quien sirve. Bienvenido y siempre a sus órdenes, mi general.