Que te vote txapote o chapapote

El digno ejercicio de la política como el "arte de gobernar" los asuntos que afectan a una sociedad o a un país, cuyo origen se remonta al nacimiento de las primeras ciudades, se está transformando gracias a los eslóganes publicitarios de algunos partidos en frases de camiseta que llegan hasta los carteles de las fiestas de los pueblos de la Zamora vaciada, como ha pasado en Mózar de Valverde, con el lema jaleado en toda España por dirigentes del PP: "Que te vote Txapote".

La campaña electoral de los dos grandes partidos del bipartidismo, en el caso del PP se centra en acusar al PSOE de gobernar con independentistas a los que considera aliados de la desaparecida organización terrorista ETA -que asesinó a militantes de ambos partidos- y que resumen en ese injusto pareado para los asesinados de la izquierda y sus familias, amigos y compañeros, que algunos consideran gracioso: "Que te vote Txapote". Como saben, Txapote es un terrorista que sigue en la cárcel cumpliendo condena, por haber ordenado entre muchos otros el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP y de Gregorio Ordóñez, militante del PSOE.

El PSOE, además de tener que negar la evidencia de una mentira más de la derecha -ahora llamadas “fake” para parecer menos graves-, se remonta a las épocas del gobierno de Rajoy y de los "hilillos de plastilina" que salían del Prestige hundido en las costas gallegas y que acabó llenando el mar de chapapote, para recordar el hundimiento de los derechos laborales y sociales que provocaron los recortes de los gobiernos del PP. Aún no lo han dicho, pero el pareado que se merece el tiempo de gobierno del PP sería: "Que te vote el chapapote". Ese chapapote en el que pretenden convertir los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los colectivos LGTBI. Y más, muchos más de gran importancia pero no comparables con el terrible lema que el PP jalea hasta en las fiestas, como si se tratara de algo ingenioso.

Como se recuerda en el editorial del domingo de este periódico, entre txapotes y chapapotes el campo sigue siendo el gran ausente del debate electoral. Y con ello se siguen olvidando de provincias como Zamora y de los territorios de la España vaciada o camino de la despoblación.

No es de extrañar que en el periódico del mismo día del editorial de LA OPINIÓN se tenga que seguir hablando de los problemas de siempre: de la carretera a Portugal, que sigue sin transformarse en autovía y cobrándose víctimas por accidentes; de la falta de médicos en los consultorios y centros de salud como en Bermillo de Sayago, y la privatización de la sanidad derivando pruebas diagnósticas a la sanidad privada; y para colmo, de la división del campo en el sector del ovino, uno de los que aún tiene futuro en una provincia con muchísimas más ovejas que habitantes.

Y menos mal que los grandes incendios del año pasado fueron tan enormes que ya queda poco por quemar y es probable que este año no nos toque, pese a la sequía y la falta de ayudas que son escasas y llegan a cuentagotas en ambos casos.

Y eso que la visita electoral de Feijóo a Corrales nos llenó de esperanzas de visibilización, como dijimos en román paladino: "Feijóo el del PP promete de esta provincia acordarse / y llevar hasta la tele estas nuestras soledades / de pueblos sin consultorios, sin escuela, tienda y bares. / Esta tierra de Zamora tal vez saldrá en el debate / y tal vez hasta se hable del buen pueblo de Corrales".

Pues no hubo suerte. Ni una mala "fake" dedicada a la provincia, ni a la España vaciada, ni siquiera al campo y las cosas de comer, en el debate televisivo de los dos grandes líderes de los grandes partidos que han llenado páginas de medios de comunicación nacionales, eso sí, debatiendo entre acusaciones de txapotes y chapapotes. A Zamora, ni agua.

Hablando de agua, una de las primeras iniciativas de la nueva Diputación ha sido volver a sacar a licitación una obra que quedó desierta para llevar agua desde Zamora a Roales y La Hiniesta. Sin reconocer la autoría del fracaso del primer intento, firman los mandatarios de las corporaciones implicadas en la obra. Sin reconocer tampoco que el agua llegará desde el ayuntamiento de Zamora.

Porque el agua sigue siendo un problema de primer orden en toda la provincia, que no se ha resuelto pese las grandes construcciones de presas hidroeléctricas, que en cuanto al objetivo son más eléctricas que "hidro", porque se hicieron para producir electricidad para la exportación y no para llevar el agua a los pueblos con tierras inundadas de agua.

En este diario también se recogían las declaraciones de un inmigrante de Venezuela que, ante la falta de agua en una dehesa de la provincia, manifestaba: "creía que venía al primer mundo". Algo que me ha recordado la indignación del actual presidente de la Diputación cuando en un debate político califiqué la situación del agua potable en Zamora como "tercermundista". Y por decir la verdad, se sintió ofendido.

Como se sintieron ofendidos los representantes de Vox y de Zamora Sí al decir que sus partidos eran de extrema derecha el primero, y populista y zamoranista el segundo. Algo que dice todo el mundo porque es como se ubican los partidos, y que los mismos partidos reconocen.

Porque la digna actividad de la política como "el arte de gobernar" se ha deteriorado tanto, que los conceptos de izquierda y derecha que son habituales desde 1789 y la Revolución Francesa, y que se mantienen incluso en la forma de ubicarse en la mayoría de los parlamentos democráticos del mundo, son considerados una ofensa en la Diputación de Zamora, que parece más anclada en la Edad Media que cerca de la Ilustración. Claro que también la presunta ofensa por llamar "al pan, pan, y al vino, vino", que viene de los tiempos de Lutero y Calvino, es posterior a la Edad Media del feudalismo.

En la Diputación parece -aunque no es cierto porque hay partidos- que no hay izquierdas y derechas, sólo el pueblo de cada diputado; o sea, su pueblo. Como decía el dictador en su día, "No hay izquierdas ni derechas, sólo España"; o sea, que no hay que meterse en política.

Tampoco hay que hablar del sueldo en la Diputación donde, por cierto, un diputado liberado a media jornada supera el sueldo medio de un zamorano.

Mejor debatir de txapote y chapapote. O mejor aún, por salud democrática: ¡que os boten, con b, txapote y chapapote!

Y como decían Tip y Coll cuando no les dejaban hablar: mañana hablaremos del gobierno. O sea, de política.