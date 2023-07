Abro el buzón y encuentro el Programa de Fiestas de la Magdalena 23, de Moraleja del Vino, en Zamora, una localidad gobernada por un alcalde del PP.

Leo sin demasiado interés (lo de siempre): Torneo de Peñas, exposición de Heráldica y filatelia en los ejércitos, concierto, concentración de peñas, macrodiscoteca, santa misa, vermut torero, suelta de vaquillas, orquesta, combate de hinchables, humor amarillo, más encierros, encierro de campo, encierro hasta encerrarse…

Si no estuviéramos en 2023, uno pensaría que seguimos viviendo en la década de los cincuenta del pasado siglo, en plena dictadura franquista.

Pienso que no solo de toros, misas y verbenas vive el ciudadano. Teatro, música que no sea lo típico, poesía, cuentacuentos… Nada de nada. Siempre ha sido así en esta localidad. Está claro que las fiestas continúan siendo un fiel reflejo, un medidor perfecto de la preocupación cultural de la ciudadanía y de su salud democrática. Esto último, lo explicaré más adelante.

La proliferación de eventos taurinos, algo tan identitario en este país, también lo es en este pueblo. Si dijese que abjuro de esta tradición macabra, en lo que de maltrato físico y vejación para los animales es, se me tacharía indudablemente de puto animalista. Aun así, me avergüenza formar parte de una sociedad que permite y se regodea en el sufrimiento de un animal, y se permite, además, de declarar la "Fiesta Nacional" de interés cultural.

Lo más sustancioso del programa viene ahora. Leo: "Domingo 23 de julio. 9.00 h. Apertura del colegio para las Elecciones Nacionales".

No se trata de un error. Está impreso y bien impreso. El impacto aún me dura.

El que un alcalde, del signo que sea, incluya en el programa de fiestas de su pueblo, la apertura de un colegio electoral (más allá de la nomenclatura "Elecciones Nacionales", de corte franquista) merece varias consideraciones: 1º-Que considere que las Elecciones Generales del próximo 23 de julio sean la antesala de una fiesta nacional para él y sus concejales, es decir, la victoria de Feijoo y la entrada, por primera vez en nuestra democracia, de Vox, heredera ideológica de la dictadura genocida de Franco. 2º-Que sea una manipulación burda, un abuso de poder y se utilice dicho programa para adoctrinar a la población del pueblo, tratando de influir en el voto de los vecinos (que tome nota la Junta Electoral por si esto vulnera las reglas democráticas).

Para mí, independientemente, de cual haya sido la intención, lo más importante es que este hecho contribuye a rebajar la calidad democrática (un ejemplo más), dejándola temblando.

Pero esto no es nada si consideramos lo siguiente. Y lo siguiente se puede leer en la contraportada del programa, donde el alcalde, saluda a los vecinos. Se cita textualmente: "…Hemos preparado las fiestas con mimo a pesar de la premura en la elaboración debido al escaso tiempo del que hemos dispuesto. A pesar de esa pequeña piedra en el camino que nos ha puesto el Gobierno eentral en forma de elecciones generales".

No, no forma parte de un mitin de esta desoladora campaña electoral. Si uno lo lee atentamente, llegaría a la conclusión de que el Gobierno de Sánchez ha sido el verdadero culpable de no haber podido hacer unas fiestas como Dios manda (utilizando su lenguaje normativo). ¿Significa esto que de no haber sido por el sanchismo en las fiestas no habría habido una Santa Misa, sino siete; o que no hubiese habido cinco o seis encierros, sino veinte; o igual número de verbenas?

Está claro que la cuestión es de silogismos, de hipótesis, de dígitos. En este caso, felicito al alcalde por esta inclusión de carácter científico en su aclaración (ya lo podrían aplicar en otros terrenos, atendiendo a su deriva negacionista o de apoyo a quienes niegan la violencia de género o el cambio climático, por poner dos ejemplos mayúsculos). La violencia de género tiene consecuencias, también, empíricas, si nos atenemos a las cifras, la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus maridos. También el cambio climático se exhibe numéricamente: la temperatura global sigue subiendo. Es, únicamente, cuestión de números. Algo objetivo, inamovible (ya habrá algunos indeseables que digan que hay toda una conspiración global que ha conseguido modificar todos los termómetros del Planeta, por cuestiones de ideología, claro).

Esta es la terrible factura que la ciudadanía está pagando: la llegada al poder de personas (y resalto esto último: personas) que, como el alcalde de Moraleja del Vino, interpretan como festivo asuntos de máxima gravedad, mucho más cuando se trata de la vida de las mujeres o de la supervivencia de la especie humana, amenazada por las consecuencias del cambio climático.

A mi modo de ver, la luz cegadora del éxito de las últimas elecciones municipales de la derecha y ultraderecha ha sido interpretado por "los vencedores" como el triunfo de una mayoría. Sin entender, que gobernar exige de un cumplimiento escrupuloso de la ética democrática, y no dejarse llevar por la alucinación del poder.

Acaba el alcalde su salutación de la siguiente manera: "Viva la Virgen de la Magdalena". Cierre coherente y eclesiásticamente impecable. No obstante, uno, agnóstico convencido, y poco dado a las advocaciones de la iglesia (por cierto, permanece en la fachada del recinto parroquial, un cartel de Caídos por Dios y por España, y con el símbolo fascista por excelencia del yugo y las flechas. Todos los Gobiernos Municipales han mirado a otro lado, y lo seguirán haciendo, pasándose por el forro la Ley de Memoria Democrática), sugeriría al edil de máximo rango, un epílogo a la altura de sus deseos festivos: "Viva España". Lo considero que pega más y la gente lo entendería mejor. Pues eso.

Benito Pascual