Veranos culturales: ¡gracias!

Siempre he admirado a quienes dedican parte de su tiempo a realizar algo para los demás, sea lo que sea: desde una visita imprevista a quien lleva en la cama una larga temporada y no puede salir de casa hasta quienes cuidan y miman los bienes públicos (papeleras, bancos, fuentes, jardines, farolas, árboles, etc.), pasando por esas personas inquietas que organizan y desarrollan proyectos, ideas o iniciativas para mejorar la vida cotidiana de la gente, vivan en una gran ciudad, en una capital de provincias, en un pueblo con renombre o en una de esas aldeas perdidas por ahí y que solo se nombran cuando alguna catástrofe llama a sus puertas. Bueno, el caso es que llegan los calores (ya hemos consumido tres semanas desde el inicio del solsticio de verano) y en muchas localidades rurales florecen los actos culturales. ¡Y es una de las mejores noticias que podemos leer o escuchar! Y que sea así es porque, como decía más arriba, hay personas que dedican parte de su tiempo e incluso de sus recursos a hacer algo por su comunidad.

Los veranos culturales forman parte de esta riquísima oferta de actividades. Ahora bien, aunque no sean iniciativas que hayan brotado de la noche a la mañana, sin embargo, mantenerlas en el tiempo y, sobre todo, realizarlas (aunque no solo) en localidades pequeñas supone un plus de esfuerzo y dedicación que debemos reconocer públicamente. Entre la oferta que podemos disfrutar durante las próximas semanas en las zonas rurales de la provincia de Zamora destacan las de dos asociaciones que, siempre lo he dicho y ahora lo vuelvo a escribir, en algún momento habrá que reconocer como Dios manda: La Mayuela y Espigas. Si la primera tiene su radio de acción principalmente en Bermillo de Sayago y la segunda dedica sus esfuerzos (aunque no solo) en Tierra de Campos y Tierra del Pan, en ambos casos se observa que detrás de las distintas actividades (teatro, conferencias, talleres, exposiciones, música, etc.) hay muchísimo trabajo, pero también dosis de ilusión muy altas. ¿Qué valor tienen estas mimbres? Piensen y luego me cuentan.

Durante julio y agosto podemos disfrutar una vez más de una oferta cultural muy decente. Solo hay que tener ganas, localizar las actividades que se desarrollan en los diferentes puntos de la geografía provincial y salir de casa. Si tienen tiempo, les recomiendo que no se conformen con disfrutar únicamente de los actos que se vayan a realizar en su localidad o en los pueblos más próximos a su lugar de residencia. Que sus objetivos sean mucho más ambiciosos y que la búsqueda de actividades culturales se convierta en un pretexto para seguir conociendo los numerosos rincones de Zamora, que son tantos y tan diversos que merecen ser disfrutados como Dios manda. En mi caso, ya tengo un plan previsto: seleccionaré sobre todo las actividades teatrales, que son una de mis grandes aficiones de siempre. Por eso agradezco que alguien (unos amiguetes, una compañía, una alcaldía o una asociación) lo mantengan y lo promuevan. En resumen, disfruten de los veranos culturales. Y gracias a quienes los hacéis posibles.