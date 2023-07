Un asesino entra en campaña

El 23 de enero de 1995 yo me encontraba en Torre España. Entonces trabajaba en TVE, en Deportes. Íbamos a iniciar una reunión con directivos de Asegarce para hablar de las retrasmisiones de pelota y del próximo Torneo Euskadi de fútbol con participación de Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Real Madrid. Acudían Carlos Arguiñano, que, en aquella época, presentaba en TVE su programa de cocina, Iñaki Burruchaga y Pedro García, natural, por cierto, de Bermillo de Sayago. Antes de empezar, nos llegó la terrible noticia: ETA había asesinado a Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián y hombre fuerte del PP en el País Vasco. La desolación y la rabia se apoderaron de todos los rostros. Los de Asegarce movían, incrédulos, la cabeza y repetían "no puede ser, no puede ser". Pero fue. Un crimen horrendo.

El 6 de febrero de 1996 yo estaba en Las Palmas de Gran Canaria donde jugaba la selección española de fútbol un partido amistoso. Mientras llegaba la hora del encuentro nos acercamos a San Bartolomé de Tirajana. Y allí recibimos otro impacto anímico: la banda terrorista había matado en San Sebastián a Fernando Múgica, abogado e histórico militante del PSOE. Yo no conocía a Fernando Múgica, pero sí a uno de los que estaba en el grupo, Ramón Criado, vallisoletano, exdirector de TVE y residente muchos años en la capital donostiarra. Recuerdo perfectamente su cara y sus palabras hacia quien había sido su amigo.

El 13 de julio de 1997 yo me encontraba en Guarrate, mi pueblo natal. Había vuelto a trabajar en RNE Valladolid, pero aquel día fui a ver a la familia y, de paso, ayudar a mi padre a descargar en la panera los remolques de cebada que traía mi tío desde la cosechadora. Entre un viaje y otro, mi padre entró en casa. Salió demudado. Aun tengo grabado lo que dijo: "Han disparado a Miguel Ángel Blanco; no ha muerto, pero dice la radio que no va sobrevivir". Y así fue, otro crimen, uno más, espantoso.

El eslogan está de moda y parece que solo tiene un objetivo: atacar a Pedro Sánchez sin importarle a quienes lo crearon y difunden que se esté frivolizando y casi tomando a broma a un criminal responsable de la muerte de inocentes. ¿Hasta dónde se puede llegar por un puñado de votos?

¿Por qué traigo a colación ahora estas tres monstruosidades que no se han borrado de mi cabeza pese a los años trascurridos? Muy sencillo: porque en los tres asesinatos el autor fue un tal Javier García Gaztelu, alias Txapote, uno de los criminales más sanguinarios de ETA. Está en la cárcel desde 2001 y parecía olvidado, excepto, claro, para los familiares y amigos de sus muchas víctimas. No solo mató a los tres que he citado, sino a bastantes personas más. Una "joya" que ahora se ha convertido en protagonista de una campaña electoral que está sobrepasando todas las líneas rojas habidas y por haber. "Que te vote Txapote". Y gentes que presumen de patriotas, de defensores del orden y la seguridad, de conservadores, corean el eslogan y hasta se lo toman a broma. Isabel Díaz-Ayuso lo lanzó en un discurso en la Asamblea de Madrid. Toda una declaración de principios. Rafael Hernando, hoy senador y exportavoz del PP en el Congreso, un genio de la elocuencia, ha llegado a decir que si hoy viviera Gregorio Ordóñez le diría a Pedro Sánchez que "te vote Txapote". O sea, el asesinado coreando a su asesino. ¡Válgame dios! Alberto Núñez Feijóo fue incapaz de rechazar el pareado de marras cuando, en el famoso debate de Atresmedia, Pedro Sánchez le pidió que lo hiciera, que se pronunciara. El candidato del PP no dijo nada. Se calló. Si se le aplica el adagio de que "quien calla, otorga", pues eso.

Hay muchos más ejemplos de cómo el "que te vote Txapote" está calando hasta revolverte las tripas: en la plaza de toros de Pamplona lo han llegado a corear, quizás pasando por alto que ETA también asesinó en Navarra. En Mózar de Valverde, un pequeño pueblo de la comarca de Benavente, apareció el "que te vote Txapote" en ¡¡¡ el programa de las fiestas patronales!!! El alcalde pidió disculpas y retiró los carteles, pero el daño ya estaba hecho: un asesino, que aun no ha pedido perdón, mezclado con las fiestas de una localidad zamorana. ¿Cabe mayor sin sentido? Sí cabe. Verbigracia: se están vendiendo camisetas y otras cosas con el vomitivo lema; decenas de perfiles de las redes sociales han rebautizado sus cuentas y han pasado a llamárlas "que te vote Txapote"; una reportera de la cadena SER tuvo que suspender varias veces una conexión en directo desde un parque de Madrid porque unos chavales de 14 ó 15 años le gritaban la consigna citaba. Seguramente no saben quién es Txapote ni lo que hizo, pero da igual. El eslogan está de moda y parece que solo tiene un objetivo: atacar a Pedro Sánchez sin importarle a quienes lo crearon y difunden que se esté frivolizando y casi tomando a broma a un criminal responsable de la muerte de inocentes.

¿Hasta dónde se puede llegar por un puñado de votos?