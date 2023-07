Aumenta el hambre en el mundo

Tres años después de la pandemia Covid-19, el hambre sigue aumentando día a día de forma preocupante. Así lo revela un nuevo informe publicado por Naciones Unidas. Entre 691 y 783 millones de personas pasaron hambre el pasado año. Las cifras son absolutamente elocuentes. Asia Occidental, el Caribe y Africa se llevan la peor parte. El continente negro sigue siendo el más afectado, donde una de cada cinco personas pasa hambre.

¿Cuándo veremos erradicada el hambre en el mundo? Es la pregunta del millón. A lo largo de los años ha habido ilusos o puede que románticos que ponían fecha al oprobio del hambre. Nadie acertó. El hambre sigue campando por sus respetos a todo galope cual jinete de este apocalipsis que dura ya demasiado tiempo.

Sé que en muchos hogares se ha tomado conciencia del asunto y, afortunadamente, ya no se tira comida o por lo menos en las cantidades anteriores a la pandemia. En nuestro propio entorno de confort y bienestar también hay hambre. Se huele. El hambre despide un olor característico a vacío, a desesperación, a impotencia. Actualmente, casi el 30% de la población mundial no tiene acceso cotidiano a alimentos básicos. Hablamos de pan y de arroz, para muchos seres humanos un auténtico manjar. Y ciertos bichos no pueden sustituir la alimentación que correctamente se debe proporcionar sobre todo a niños y ancianos.

A lo largo de los años ha habido ilusos o puede que románticos que ponían fecha al oprobio del hambre. Nadie acertó. El hambre sigue campando por sus respetos a todo galope cual jinete de este apocalipsis que dura ya demasiado tiempo.

Si no me equivoco, la FAO, en eso que se ha dado en llamar la Agenda 2030, tiene fijado su objetivo mundial de acabar con el hambre, precisamente ese año que dará lugar a una nueva década. Ni empapada de optimismo puedo decir que se va a conseguir. No queda tanto para el año 30 de este siglo y el hambre sigue aumentando.

El alza del precio en los mercados, los conflictos armados y las consecuencias del cambio climático son los principales factores que impiden que se revierta el aumento de la hambruna. De estos tres factores, al cambio climático se le sigue haciendo caso omiso. Luego nos mesamos el cabello ante tanta catástrofe natural como se producen un año sí y otro también. Como siga manteniéndose esta tendencia, 600 millones de personas sufr8rán desnutrición crónica en 6 años, casi en la frontera del 2030, como para ser optimistas.

Para alcanzar la meta hay que acelerare las políticas apropiadas en cada país y a nivel colectivo, incluyendo políticas que garanticen el acceso de los grupos más vulnerables a alimentos nutritivos, y romper el ciclo intergeneracional de la malnutrición, prestando especial atención a los grupos más sensibles: lactantes, niños menores de cinco años, niños en edad escolar, muchachas adolescentes y mujeres.