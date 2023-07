Sencillamente, gracias

En estos tiempos donde la mala educación, la agresividad y los malos modos se están convirtiendo en bandera de la sociedad, es gratificante encontrarse con Profesionales que dejan huella.

Me explico: el pasado 12 de junio, contacté telefónicamente con la Gerencia de Salud de Zamora. Quería hacer una consulta y pedir cita para realizar el Documento de Instrucciones Previas sobre Cuidados y Tratamientos de Salud. Al otro lado de la línea telefónica, Mª Angeles, (mis disculpas por no conocer el apellido) y, de inmediato, me sorprendió no solo la profesionalidad sino la amabilidad y empatía de la persona. En pocos minutos recibí en mi correo electrónico toda la información requerida y a última hora de la mañana, la respuesta a mi petición de cita previa, con toda clase de facilidades para fijar la hora y el día ya que tenía que desplazarme desde Madrid, para acompañar a un familiar.

El martes, 20 de junio, acudimos a la Consejería. Conocí personalmente a Mª Angeles que no solo me confirmó su profesionalidad sino que aún superó con creces la opinión que de ella me había formado: Nos acompañó al despacho de Rosa Valdeón, médico inspectora de la Gerencia de Asistencia Sanitaria y nuevamente encontramos no solo a una profesional de pies a cabeza, sino también a una persona con una humanidad digna de todo elogio, con empatía, sabiendo transmitir serenidad y distensión en todo momento.

No quiero extenderme más en los hechos, pero sí quiero expresar nuestro agradecimiento a estas dos personas, profesionales, sensibles y atentas en grado máximo.

Tenemos la costumbre de criticar todo aquello que nos parece mal, muchas veces con razón y otras sin ella pero carecemos de la virtud de ensalzar aquellas cosas bien hechas y a aquellas personas que se dejan la piel en su profesión por atender a los que a ellas acudimos, y yo, desde aquí, quiero animar a las personas a que cuando sea merecido, expresen su agradecimiento hacia aquellos que con su entrega nos hacen la vida un poco más fácil.

Desde el corazón, gracias Mª Angeles, gracias Rosa, porque merecéis todos los elogios por vuestra humanidad, empatía y profesionalidad.

Ángel Jiménez Gómez