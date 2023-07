Tal que hoy

Cada día tiene su etiqueta en el calendario de los años internacionales. Algunos días incluso cuentan con dos y hasta más etiquetas. Por cierto, este 2023 es el Año Internacional del Mijo, auspiciado por la FAO. Poco sabemos de este saludable cereal que combate el hambre. No está de más empezar por decir que el mijo puede crecer en tierras áridas con una cantidad mínima de insumos que, como bien sabe el lector, se trata de cualquier cosa susceptible de dar un servicio al ser humano o paliar necesidades que surjan en nuestra vida. El mijo es resiliente a los cambios climáticos. Así pues, constituye una solución ideal para que los países aumenten su autosuficiencia y disminuyan la dependencia de la importación de cereales.

El Año Internacional del Mijo 2023 brindará la oportunidad de concienciar sobre los beneficios del mijo para la salud y la nutrición y su idoneidad para el cultivo en condiciones climáticas adversas y cambiantes, así como de dirigir la atención de las políticas hacia estos beneficios, fomentando asimismo la producción sostenible de mijo, al tiempo que pondrá de relieve su potencial de ofrecer nuevas oportunidades de mercado sostenibles para productores y consumidores.

Quiero destacar la labor y compromiso de estos profesionales esenciales de la salud, durante la hospitalización y recuperación de pacientes

Eso, en cuanto al año en el que nos encontramos. Pero es que este viernes, día 14 de julio, es el Día Mundial del Chimpancé y el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. No creo que por estas latitudes celebremos mucho al chimpancé que, por cierto, es un magnífico compañero en el hogar, inteligente y cariñoso. Servidora tuvo uno en sus tiempos de Guinea Ecuatorial y era un ser estupendo, a veces un poco pesadito, pero siempre lo recuerdo con nostalgia y cariño. Debemos estar al corriente de que esta celebración es un tributo a esta especie de primates en estado silvestre, porque se encuentra en peligro de extinción y hay que unir esfuerzos para su protección y conservación.

Igual que no creo que en Zamora celebremos al chimpancé, me atrevería a decir que casi estamos en la obligación de celebrar al Auxiliar de Enfermería al que muchas veces se invisibiliza injustamente. Por eso, hoy, quiero destacar la labor y compromiso de estos profesionales esenciales de la salud, durante la hospitalización y recuperación de pacientes. No me duelen prendas reconocerlo como tampoco me duele solicitarles a esos pocos que parecen enojados con el mundo, que traten a los pacientes hospitalizados, sobre todo a los mayores, con el debido respeto, atención y cuidado. Es lo mínimo que queremos recibir, amén de una sonrisa, pero eso es opcional, de estos profesionales de la salud. Cuesta menos ser amable que adusto. De cualquier forma, ¡Feliz Día!