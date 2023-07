Tras el debate, cuidado con los coherentes

Mucho se ha hablado y escrito sobre el debate entre el presidente Sánchez y el líder del PP Núñez Feijoó. Que si era el debate decisivo, que si el uno o el otro ganó y hasta vapuleó al otro, que si uno miente más que el otro, o viene maquillado de casa, o tiene más sentido del humor. Y mucho se ha hablado y escrito sobre datos, leyes, incoherencias, pactos presentes y futuros y un largo bla,bla,bla, sin que falte la acusación recíproca de mentiroso irredente del otro. Pero mucho me malicio que, a pesar de ser considerado poco menos que el debate del siglo, como los partidos de fútbol de cada temporada, aunque aquí no está claro quién ganó cuando el otro no dice que perdió, pocos votos arrancará para los unos y los otros, porque, nos guste o no, los votantes que acaban decidiendo quién gobierna no son los afectos, acérrimos o no, sino los que votan por sus intereses y, sobre todo y ante todo, los que votan por algo tan etéreo como la sensibilidad en un momento dado, que es un intangible que va más allá del IPC, del PIB, de la EPA y de un largo etcétera de datos, que son eso, datos, y las comunidades, sobre todo las sureñas, para bien o para mal, son más de piel que de gráficos. Y a lo mejor ahí está nuestra tragedia, pero, a fin de cuentas, es la nuestra, así que cada uno se mire su ombligo cuando meta su voto en las urnas.

Está claro que la Política, así, con mayúsculas, está muy lejos de la política, y en una televisión, como en una entrevista y no digamos ya en un mitin de lo que se habla es de la política, en minúscula, de la matraca, del y tú más, de las promesas que se las lleva el viento y el olvido

Pero luego llegan las urnas y con ellas los números que son los que dicen lo que dicen los ciudadanos, aquellos a quienes tanto se nos pelotea en estos días y se nos desprecia con incumplimientos durante cuatro años. Y los números, con su carácter aséptico, imponen que entre en escena la Política, la que no sale en las televisiones, radios, periódicos ni mítines, pero que es la internacional, sobre todo la europea, que es la que pone los euros, y que sin mucho ruido acaba diciendo a los unos y a los otros estos son tus poderes, majete, como le dijo Carlos V al Papa, en primera persona y sin el majete, claro.

Pero entre el vocerío, promesas, acusaciones, sornas y coñas, de aquellos dos llamados a ser Presidente de la nación se desliza algo que convendría no olvidar ahora que aún no hemos ido a las urnas el 23J, denominación, como otras, que parece algo así como el día D a la hora H, pero son tantas que ya no nos creemos que sean tan importantes. Pero a lo mejor esta vez la fecha lo es y, desde luego, si lo fuese será porque nadie se podrá llamar a engaño.

Si el PSOE no tiene mayoría absoluta, pactará con Sumar y, si faltan apoyos, volverán a entrar Bildu y Esquerra en los acuerdos. Y si el PP anda en las mismas, entrará a nivel nacional Vox, como ya lo ha hecho en algunas comunidades autónomas. Así que ya no hay engaño posible.

Y en ese no engaño, manifiesto mi absoluta preocupación porque los partidos más coherentes sean justamente aquellos con los que, aparentemente, nadie quiere contar, pero con los que contarán, como cuentan y han contado, para sacar adelante el tener más escaños que el adversario. Y me preocupa, porque ojito con los partidos de los que hablamos.

Si descartamos Sumar, que reconozco no sé qué es, qué propone, ni qué plan tiene, más allá de aupar a no sé dónde a Yolanda Díaz, como una especia de zarina absoluta, que se lo digan a Irene Montero, hasta el punto de que su logo es la propia efigie de ella misma, lo que me recuerda las monedas del franquismo, por no ir más allá en el tiempo; si descartamos a Yolanda Díaz y los suyos (que lo mismo no acaban siendo tan suyos cuando llegue la hora de la verdad y en vez de sumar resten, pero lo veremos), la realidad es que parece que Bildu, Esquerra y Vox son los que pueden partir el bacalao. Y es peligroso y que nadie se llame a engaño.

Nunca, y lo digo bien y alto, ni Senado ni Congreso han sido bipartidistas en nuestra democracia actual. NUNCA, a ver si se entera el personal. Desaparecida la UCD de Adolfo Suárez, es verdad que PSOE y PP se han alternado en el Gobierno, pero siempre contando, cuando no han obtenido mayoría absoluta, con otros partidos, porque había otros, como el PNV, comodín, como la antigua Convergencia para PSOE o PP, según viniese bien, y un largo etcétera cuyos votos fueron decisivos en más de una ocasión. Lo novedoso son los partidos que ahora entran en liza por sus postulados y su coherencia, publicitada a bombo y platillo.

Ni Esquerra ni Bildu ni Vox creen en la configuración actual del Estado. Los dos primeros por ser independentista y considerar al Estado como opresor y el tercero por no creer en el Estado de autonomías y, por tanto, en el Estado democrático. Y lo dicen y hasta lo gritan. Esquerra y Bildu no dudan en publicitar que están en este negocio de participar en la gobernanza para acabar con el Estado y crear su independencia y Vox por no creer no cree ni en Europa y plantea poco menos que la España de alpargata, para unos, eso sí. Esto haciendo un trazo grueso, porque si entramos ya en temas como la violencia machista, la solidaridad económica entre las autonomías, la igualdad de los ciudadanos con independencia de su lengua, u orientación sexual, la educación, o la sanidad, las posturas de estos partidos produce auténtico escalofrío. Y no digamos ya de su concepción de la memoria, así, sin más.

Escalofrío, pero no digamos que nos llaman a engaño. Ellos no. Y se lo recuerdan a PSOE y PP cada vez que los ningunean, que niegan sus apoyos, o sus acuerdos. Otegui, Rufián y Abascal, cada vez que Sánchez o Feijoó los silencian u ocultan salen a la palestra para recordarles las deudas pasadas y presentes y, sobre todo, las hipotecas futuras, y por ello, por la claridad y contundencia con las que defienden su coherencia con sus respectivos idearios es por lo que no hay mitin, entrevista, ni, por supuesto, debate, por mucho que sea a dos, en los que no se hagan omnipresentes.

Así que cuando pase el 23J y Sánchez o Feijoó se instalen en Moncloa y empiecen y acaben su legislatura es muy probable que los ciudadanos tengamos una larga lista de promesas incumplidas en todos lo ámbitos, pero lo que no tendremos es ni el más mínimo derecho al reproche a con quién, en qué y para qué han pactado para sentarse en la presidencia del Gobierno. Esta vez sí que no.