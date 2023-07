¿Y después qué hacemos?

Si se pudiera fraccionar sociológicamente el país, por grupos de interés, podríamos hacer una cuadrícula con múltiples apartados en los que iríamos poniendo nombres a las distintas parcelas. Las habría en número suficiente como para poder elegir en cuál de ellas nos gustaría ubicarnos. Bien por su interés económico, de convivencia, o por algo relativo a la ideología, al interés social, a la proyección de futuro, a la seguridad personal, o relacionada con la edad, con la educación, con la justicia. De manera que, malo sería que no encontráramos alguna donde estar a gusto en función de nuestros intereses o de nuestra particular forma de pensar.

Así pues, si decidiéramos ubicarnos en la parcela de los pensionistas probablemente sería por estar preocupados por el tratamiento que pudiera darle un gobierno PP-Vox al tema de las pensiones, tras las próximas elecciones. Porque en ese afán por acabar con eso que ellos llaman el "Sanchismo", lo mismo les podría dar por echar al traste la ley aprobada por el gobierno PSOE- Podemos e IU. Y el hecho de retrotraernos a la situación anterior, cuando el montante de las pensiones era sensiblemente inferior, no deja de poner los pelos de punta. Ese grupo de interés, el de los jubilados, con toda seguridad, a la hora de votar se decidiría por respaldar a quienes les subieron en su día las pensiones, entre otras cosas, porque a nadie le gusta jugar con las cosas de comer.

Si decidiéramos incorporarnos a la parcela de la seguridad personal, y en concreto a la de las mujeres agredidas por los machistas exacerbados, no seríamos proclives a votar a quienes sacaron la ley del "Solo sí es sí" (en este caso la coalición PSOE- Podemos e IU, ahora transformada, previsiblemente en PSOE- Sumar) que no solo no mejoró la protección de las mujeres, sino que rebajó las penas de los delincuentes que se encontraban enchironados, e incluso puso a muchos de ellos en la calle. Claro que, tampoco estaríamos por la labor de votar a la coalición PP-Vox, ya que no parecen tener muy clara la diferencia que pueda existir entre la violencia de género y la intrafamiliar que se han sacado de la manga.

Si nuestra ideología pasara por respetar la propiedad privada, léase el derecho a disfrutar de la propia vivienda, o sea la defensa de los legítimos intereses de los dueños, y no por pasar por alto la actitud de quienes las ocupan por la fuerza, no podríamos votar a quienes miran para el otro lado a la hora de desalojar a los asaltantes con la prontitud y la eficacia que la situación requiere. Así pues, huiríamos de la coalición de izquierdas, antes citada y, muy probablemente, votaríamos a la coalición de derechas PP-Vox.

Si formáramos parte de la masa trabajadora cuyos ingresos se encuentran condicionados por el salario mínimo, parece evidente que desde esa parcela votaríamos a la coalición de izquierdas a la que antes nos referíamos, ya que en poco tiempo ha sido capaz de subir dicho salario bastante más que los gobiernos de las últimas décadas.

Si estuviéramos en la parcela de los delincuentes de guante blanco, esos que se han pringado defraudando, esquilmando, o practicando la prevaricación o el cohecho; esos que, por fin, han sido juzgados y enviados al trullo; obviamente preferiríamos que se modificasen las leyes actuales, e incluso la propia Constitución, al objeto de que se nos permitiera ejercer nuestra santa voluntad sin tener que rendir cuentas a nadie. En este caso, tendríamos difícil decidir a quién votaríamos e incluso si llegaríamos a votar.

Si nuestros hijos estuvieran en situación de acceder a la formación superior, y deseáramos enviarles a la universidad, nos gustaría que se le diera un vuelco a la estructura actual, ya que su funcionamiento deja mucho que desear. Desde esa parcela de la universidad, no tendríamos demasiado claro a quien otorgarle nuestro voto, porque ninguno de los dos grandes partidos españoles ha sido capaz de meterle mano a ese problema en los 45 años de democracia. Y es que, unos y otros no han entendido que no se trata solo de dar muchas becas, sino de mejorar la formación de los alumnos.

Hasta ahora hemos expuesto algunos casos referidos a grupos de interés conocidos por todos nosotros, pero tratados a nivel individual, en la ilusoria hipótesis de que ello fuera posible. Pero el caso es que la cosa no es así, porque, el que más y el que menos, muy probablemente, estaría incluido en más de una de las parcelas del citado esquema. Y ahí comenzaría nuestro problema. No se trata pues de elegir un melón y un racimo de uvas, dejando para otros las manzanas reineta, como hacemos en la frutería, porque el sistema solo permite votar a un único partido con todas sus parcelas, incluso con aquellas que, en el caso de que se convocara un referéndum para decidir sobre ellas, votaríamos en contra.

En fin, que esto de votar es un follón que hace imposible que pueda uno darse por satisfecho cuando mete la papeleta en la urna. De hecho, la defensa de la mejora del salario mínimo no está reñido con estar en contra de la permisividad que se tiene con los okupas que se hacen dueños de las viviendas ajenas. Como tampoco es una incongruencia estar en desacuerdo con la ley del "Solo sí es sí" y, a la vez, apostar por la aplicación de una política redistributiva más justa.

¿Pero, después qué haremos? ¿Cómo seguimos? Me temo que estaremos saltando de una a otra, sin saber en cuál de ellas nos pertrecharemos. Cada uno de nosotros tendremos en nuestra mano la posibilidad de decidir, aunque sea, mínimamente, el resultado al que nos llevará este volavérunt de situaciones. Al menos eso es lo que dice la teoría al respecto.