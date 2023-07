En busca de la convivencia

Si la vida no es derechas ni de izquierdas, ¿por qué entonces los políticos, especialmente quienes mandan, mayormente radicalizados, nos obligar a pertenecer a un grupo u otro con su manipulación, con sus ambiciones de poder y el afán de dividir a la sociedad (divide y vencerás)? ¿Por qué nos dejamos arrastrar por unos cabecillas que solo miran por ellos en busca del poder y de la gloria? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de seguir nuestra propia intuición y conocimientos, defendiendo nuestros intereses legítimos y no los que nos imponen de un bando y otro que solo buscan la división y el enfrentamiento de la población?

La vida humana no debe entender de partidismos políticos, ni dejarse arrastrar, debiendo remar todos juntos en la búsqueda de la paz, de la convivencia y la mejora social para todos y cada uno de nosotros. Angel Santamaría Castro